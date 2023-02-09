فيديو يرصد حركة غريبة للطيور قبل زلزال تركيا.. هل شعرت بالكارثة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما يزال صدى زلزال تركيا وسوريا المدمر، يدوي في العالم أجمع، بعدما تسبب في وقوع آلاف من الضحايا بين وفيات وإصابات بالغة ومفقودين تحت الأنقاض، بخلاف تدمير مئات المنشآت وتشتت عديد من الأسر والعائلات.

على الجانب الآخر من تداعيات الزلزال المدمر، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو على نطاق واسع، توثق حركة غريبة للطيور، فجر يوم الإثنين، قبيل الهزة الأرضية الشديدة، وسط مزاعم بأن تلك المشاهد في تركيا.

حركة غريبة للطيور قبل زلزال تركيا.. ماذا حدث؟

ورصد مقطع الفيديو المتداول، الذي لفت أنظار العالم، الطيور تحلق في سماء مدينة تركية، بأعداد غير معهودة في هذا الوقت بالذات، بالإضافة إلى تجمع عشرات الطيور أعلى الأشجار عارية الأغصان، وبدأت في إصدار أصواتا غريبة وملفتة.

وربما أعداد الطيور غير المعهود، وحركتها وصوتها، الذي يشبه الاستغاثات، كانوا السبب في أن يلتقط صاحب المقطع هذه المشاهد ويوثقها، إذ نشر حساب على «تويتر»، يحمل اسم «OsintT»، المقطع للمرة الأولى يوم 6 فبراير الجاري، ليحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة.

تشكيك في الموقع المنسوب للفيديو

رغم انتشار المقطع، إلا أن كثيرين شككوا في أن يكون بتركيا، بسبب وجود الثلوج في بعض الأماكن، إلا أن البعض الأخر أوضح إنها مدينة تركية، زاعمين بأن الطيور تشعر أحيانًا بالكوارث قبل حدوثها.

هل الطيور والحيوانات تشعر بالزلزال؟

كانت دراسة، قد أجريت في ألمانيا، حول سلوك الحيوانات قبل وقوع الزلازل، توصلت إلى أن الحيوانات كانت أكثر نشاطا بنسبة 50% قبيل حدوث الهزات الأرضية، بما يزيد احتماليات تشعورها بالكارثة قبل حدوثها.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، قد أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 12 ألفا و391 شخصا، ووصول عدد المصابين إلى 62 ألفا و914 شخصا.