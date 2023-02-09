طفل يخرج ضاحكا من تحت الأنقاض في سوريا.. مازح رجال الإنقاذ ولعب معهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غلبت عاطفة الأطفال على الهزة الأرضية المدمرة، التي ضربت سوريا وتركيا، بمزيج من البكاء والصراخ والدعابة والمزاح، عكسته مشاهد انتشال الصغار من تحت الأنقاض، منها لحظة إنقاذ الطفل السوري «كرم» بعد قضاء ساعات من الذعر والخوف محاصرا بالحطام، حيث قابل رجال الدفاع المدني، بابتسامة وفرحة شديدة.

كان «كرم» من بين الضحايا الذين طال الزلزال منازلهم، وظل حبيس الأنفاس تحت الانقاض، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي وثق لحظات خروجه من حطام منزل أسرته بقرية «أرمناز» في ريف إدلب، ليخطف الأنظار بعفويته ومزاحه مع رجال الإنقاذ الذين كانوا يرددون التكبيرات: «الله أكبر الله أكبر».

تكبيرات وشكر لله

فرحة كبيرة سيطرت على قلوب المسعفين ورجال الدفاع المدني السوري، حينما استطاعوا العثور على الطفل «كرم»، دون إصابات في جسده، وكشفها الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات «يوتيوب».

رد فعل تلقائي من الطفل

أفاد رجال الدفاع المدني السوري، بأن عملية إنقاذ «كرم» من تحت الأنقاض، كانت في اليوم الأول من الزلزال المدمر، وتعالت التكبيرات وقت خروجه، ليظهر برد فعل تلقائي يعبر عن براءة الطفولة، يضحك ويداعب الحضور من المنقذين.

وعلقت إدارة الدفاع المدني، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على واقعة إنقاذ الطفل «كرم» من تحت الأنقاض، إذ كتبت: «المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد.. لحظات يملؤها الفرح بإنقاذ الطفل كرم، من بين أنقاض منزل مدمر في قرية أرمناز في ريف إدلب في اليوم الأول من الزلزال».