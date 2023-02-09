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الامارات | ثلث تلاميذ العالم لا يحصلون على مياه الشرب

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثلث أطفال العالم محرومون من المياه العذبة في مدارسهم ما يؤثر على صحتهم ويحد من قدرتهم على التعلم أيضاً على ما جاء في تقرير لليونسكو.

وجاء في التقرير«على الصعيد العالمي لا تتوافر مياه الشرب في مدرسة من كل ثلاث مدارس تقريبا ومدرسة من كل ثلاث مدارس لا تتمتع بالمرافق الصحية الأساسية. ولا تتوافر في نصف المدارس تقريباً منشآت لغسل اليدين بالمياه والصابون. والتقدم بطيء جداً».
وأضاف التقرير «الأطفال في الدول ذات الدخل المتدني يملكون فرصاً أقل لارتياد مدارس توفر خدمات أساسية وتسجل النسبة الأقل في إفريقيا جنوب الصحراء وفي منطقة المحيط الهادئ».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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