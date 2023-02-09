خطوات مهمة للعناية بالشعر الأبيض في المنزل.. جففيه بهذه الطريقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر الأبيض من أول العلامات التي قد تظهر على العديد من الأشخاص بسهولة عند التقدم في العمر، وهو ما قد يشكل انزعاجًا للكثير من السيدات بشكل خاص، مع عدم معرفة كيفية الاهتمام به وعنايته بخطوات صحيحة.

نصائح للعناية بالشعر الأبيض

وللعناية بالشعر الأبيض فور ظهوره خاصة عند التقدم في العمر، قدم موقع wikihow العالمي، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها، وهي:

1- اختيار الشامبو المناسب

يجب عليكي اختيار شامبو مناسب لنوع شعرك، ويفضل أن يكون خاليًا من الكبريتات، المعروفة أيضًا باسم SLS أو كبريتات لوريل الصوديوم، وهو عبارة عن عنصر شائع في العديد من منتجات الصابون ومعاجين الأسنان وغسول الجسم، لذلك يجب عليكي إدراك أن الرغوة الكثيقة لا تجعل شعرك أكثر نظافة، لكنها تميل إلى تجفيفه.

2- غسل شعرك

اغسلي شعرك كل يومين على الأكثر؛ إذ يميل الشعر الأبيض إلى أن يكون أكثر جفافًا من الشعر الأسود، وغسله يوميًا يمكن أن يجعله أكثر جفافًا، كما أنه مع مرور الوقتد سيؤدي ذلك إلى تجعد وفقدان اللمعان، فقط اغسليه كل يومين أو أقل.

3- استخدام الماء الفاتر

اغسلي شعرك بالماء الفاتر؛ إذ يمكن أن يتسبب الماء الساخن في الجفاف، لكن الماء الدافئ يساعد على فتح مسام الجلد الزائد، وهو ما سيساهم في تنظيف شعرك من الزيوت والأوساخ التي يمكن أن تتراكم به.

4- تجنب التصفيف بالحرارة

يمكن للحرارة أن تلحق الضرر بشعرك، ويحتاج الشعر الأبيض الهش إلى الحماية قدر الإمكان، لذلك تجنبي استخدام أدوات التصفيف الساخنة مثل، مجفف الشعر ومكواة تجعيد الشعر، ومكواة فرد الشعر، فقط اتركي الشعر يجف في الهواء.