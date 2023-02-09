شركة تقدم ابتكارًا للسيدات للراحة وقت العمل من المنزل.. السر في تلك الأكياس

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

العمل من المنزل بات وسيلة الآلاف من الموظفين حول العالم، وذلك لاختلاف طبيعة الوظيفة وما تطلبه من شخص لآخر، لذلك يحرص الكثيرون من هؤلاء الأشخاص على البحث عن طرق للحصول على الراحة أثناء العمل من المنزل، خاصة النساء لاعتماد الكثير منهن على ذلك الأمر نظرًا لظروفهن المرتبطة بتربية الأبناء، مع الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

شركة تبتكر حلًا سحريًا للراحة وقت العمل

ولخدمة هذه الرغبة، طرحت شركة يابانية من منتج جديدًا وفريدًا من نوعه، والذي يتمثل في أكياس كبيرة الحجم «بين باج» وقابلة للارتداء، يمكن استخدامها بسهولة للجلوس والعمل من أي مكان بالمنزل، بدلًا من الاضطرار إلى الجلوس طيلة ساعات العمل على المكتب.

ووفق ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن الأكياس القابلة للارتداء «بين باج»، يمكن الجلوس بها في أي مكان، كما أنها تساعد على الشعور بالراحة التامة والاسترخاء، وهو ما هدفت إليه الشركة اليابانية بشكل أساسي.

وقال أحد القائمين على الابتكار الجديد، إن هذه الفكرة نشأت من فكرة الوسادة التي ترافق صاحبها في كل مكان داخل المنزل؛ إذ يسهل ارتدائه والجلوس به سواء أكان في غرفة العمل أو المعيشة.

سعر الابتكار الجديد

وجرى طرح الـ«بين باج» القابلة للارتداء بثلاثة أحجام مختلفة، بما تتناسب مع الأطفال والكبار، ويبلغ سعرها 125 دولارًا، أي ما يعادل نحو 3800 جنيه.