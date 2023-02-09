لايف ستايل

شركة تقدم ابتكارًا للسيدات للراحة وقت العمل من المنزل.. السر في تلك الأكياس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

البين باج المبتكرة

العمل من المنزل بات وسيلة الآلاف من الموظفين حول العالم، وذلك لاختلاف طبيعة الوظيفة وما تطلبه من شخص لآخر، لذلك يحرص الكثيرون من هؤلاء الأشخاص على البحث عن طرق للحصول على الراحة أثناء العمل من المنزل، خاصة النساء لاعتماد الكثير منهن على ذلك الأمر نظرًا لظروفهن المرتبطة بتربية الأبناء، مع الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

شركة تبتكر حلًا سحريًا للراحة وقت العمل 

ولخدمة هذه الرغبة، طرحت شركة يابانية من منتج جديدًا وفريدًا من نوعه، والذي يتمثل في أكياس كبيرة الحجم «بين باج» وقابلة للارتداء، يمكن استخدامها بسهولة للجلوس والعمل من أي مكان بالمنزل، بدلًا من الاضطرار إلى الجلوس طيلة ساعات العمل على المكتب.

86a197b0cc.jpg

ووفق ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن الأكياس القابلة للارتداء «بين باج»، يمكن الجلوس بها في أي مكان، كما أنها تساعد على الشعور بالراحة التامة والاسترخاء، وهو ما هدفت إليه الشركة اليابانية بشكل أساسي.

وقال أحد القائمين على الابتكار الجديد، إن هذه الفكرة نشأت من فكرة الوسادة التي ترافق صاحبها في كل مكان داخل المنزل؛ إذ يسهل ارتدائه والجلوس به سواء أكان في غرفة العمل أو المعيشة.

1364c9c0f5.jpg

سعر الابتكار الجديد 

وجرى طرح الـ«بين باج» القابلة للارتداء بثلاثة أحجام مختلفة، بما تتناسب مع الأطفال والكبار، ويبلغ سعرها 125 دولارًا، أي ما يعادل نحو 3800 جنيه.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا