الامارات | معجزتان تحت الركام: رضيع تركي ورضيعة سورية ولدا من أمّين توفيتا تحت الأنقاض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الركام في سوريا وتركيا، ووثق مقطع فيديو مؤثر، لحظة إنقاذ رضيع بقي تحت الأنقاض 50 ساعة بعد الزلزال المدمر في هاطاي التركية.

وأظهر مقطع الفيديو الرضيع وهو عارٍ وعلى وجهه ورأسه رضوض، بسبب وجوده تحت الركام فيما يحاول رجال الإنقاذ تغطيته لحمايته من البرد القارس. وكان رجال الانقاذ في سورية قد أنقذوا كذلك رضيعة ولدت تحت الركام من جثة والدتها وقدَّر الطبيب الذي أشرف على علاجها من الكدمات أنها قد ولدت بعد حدوث الزلزال بسبع ساعات.

يذكر أن زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وفيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض قدَّرت أرقام جديدة عدد القتلى في البلدين جراء الزلزال بخمسة عشر الف قتيل.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.