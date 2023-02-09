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الامارات | «واتس اب» ينقذ حياة شاب تركي فُقد تحت أنقاض الزلزال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 فبراير 2023

نجا شاب تركي بأعجوبة من الموت تحت أنقاض منزله، الذي سقط جراء الزلزال القوي، الذي هز جنوبي تركيا، الإثنين.

وحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الطالب بوران كوبات، البالغ من العمر 20 عاما، نجا من الزلزال، بعد أن نشر مقطع فيديو على تطبيق "واتس اب" من تحت الأنقاض.

وحوصر كوبات مع والدته واثنين من أعمامه، عندما ضرب الزلزال الثاني جنوبي تركيا.

وقال بوران، في الفيديو: "أرجوكم، أطلب المساعدة من أي شخص يشاهد هذا الفيديو".وفي أعقاب ذلك، تمكن رجال الإنقاذ من تحديد مكان عائلة كوبات، بعد أن مدّهم بمكان تواجدهم بالضبط. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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