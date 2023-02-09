ما مدى أضرار الأطعمة سريعة التحضير على الصحة؟.. استشاري تغذية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأكلات المصنوعة أو سريعة التحضير هي الوجبات الرسمية لملايين الناس في العالم، سواء كانت بيتزا، سي فود، برجر، ماكدونالدز وغيرها من الوجبات المصنعة، ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها أصبحت بديل الوجبات الأساسية التي يصنعها أَكليها في منازلهم، تلك الأطعمة التي يجرى طهيها في الخارج بشكل سريع ويتم إضافة إليها المواد الغذائية المصنعة أحيانا لم تثبت خطورتها في زيادة معدل السمنة فقط، لكنها أيضاً تؤثر على العقل وتزود معدل الخِرف، وفق دراسة نشرتها شبكة «cnn».

اضرار الاكلات سريعة التحضير على الصحة

قال الدكتور سانجاي جوبتا، مضيف بودكاست «Chasing life» على شبكة CNN الأمريكية: «ربما سمعت من قبل أن عليك الإكثار من تناول الأطعمة الكاملة أو المنزلية والتقليل من الأطعمة المصنعة وسريعة التحضير في المطاعم، ذلك لأن الأطعمة المصنوعة أو سريعة التحضير التي يجرى شرائها تحتوي على الكثير من الأضرار الصحية، بجانب أنها تزيد مخاطر السمنة، القلب، السكري، السرطان وتقصر العمر، تصيب الاكلات سريعة التحضير الإنسان بالزهايمر المبكر»

خطورة الاكلات سريعة التحضير على الذاكرة

ويوضح الدكتور«جوبتا» أن «هناك أيضاً دراسة حديثة أظهرت أنه إذا كان أكثر من 20% من نظامك الغذائي اليومي يحتوي على مواد غذائية مصنعة أو آكلات سريعة التحضير فإن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر، كما أن الأشخاص الذين تناولوا أطعمة سريعة التحضير بشكل كبير في حياتهم عانوا من تدهور معرفي أسرع» والحل للابتعاد عن تلك الوجبات هو طهيها بنفسك في المنزل، إعداد الوجبات من الصفر باستخدام الفاكهة والخضار والبروتينات الصحية والحبوب الكاملة، وكلما زادت جودة نظامك الغذائي كلما زاد التطور المعرفي لديكِ.

وأضاف «جوبنا»: «لا بأس من تناول الأكلات السريعة التحضير بين الحين والآخر، طالما كنت تخفف منها وتستبدلها بوجبات صحية في غالبية الوقت»

وفي حديث سابق لـ«هن»، قال الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن الأكلات السريعة تسبب أضرار صحية، منها التسمم الغذائي إذا كانت في المطاعم الملوثة التي تترك الطعام عرضة لتجمع البكتيريا عليها، مثل الفول والكشري أو بالتحديد صلصة الكشري المسبكة وتترك فترات طويلة دون حفظها.