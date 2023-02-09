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الامارات | هزة أرضية في ولاية البويرة الجزائرية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية في ولاية البويرة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت ولاية البويرة الجزائرية، مساء أمس، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، سجلت مساء الأربعاء، في حدود الساعة 20:42، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات بولاية البويرة.
ونقلت عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، أن مركز الهزة حدد بـ 8 كيلومترات جنوب بئر اغبالو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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