الامارات | هزة أرضية في ولاية البويرة الجزائرية

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية في ولاية البويرة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت ولاية البويرة الجزائرية، مساء أمس، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، سجلت مساء الأربعاء، في حدود الساعة 20:42، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات بولاية البويرة.
ونقلت عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، أن مركز الهزة حدد بـ 8 كيلومترات جنوب بئر اغبالو.
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