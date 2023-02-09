الامارات | هزة أرضية في ولاية البويرة الجزائرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضربت ولاية البويرة الجزائرية، مساء أمس، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، سجلت مساء الأربعاء، في حدود الساعة 20:42، هزة أرضية بلغت شدتها 3.3 درجات بولاية البويرة.

ونقلت عن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، أن مركز الهزة حدد بـ 8 كيلومترات جنوب بئر اغبالو.