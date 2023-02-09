فوائد مذهلة لعصير الكرفس تعرف عليها.. يعزز المناعة وينظم معدل الكوليسترول والضغط

القاهرة - سمر حسين - صحة

شكاوى كثيرة من البعض بسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم، ما يجعلهم غير قادرين على تناول ما يحلوى لهم، ويحاولون الحفاظ على روتين غذائي محدد تجنبًا لحدوث مشاكل وأمراض خاصة بالقلب والأوعية الدموية، بجانب ارتفاع ضغط الدم الذي يعد من أخطر الأمراض التي تُعرض الحياة للخطر، وتعاني منها الكثير من السيدات بشكل خاص، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة المفاجئة.

فوائد عصير الكرفس

ونصح خبراء التغذية بضرورة تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد على ضبط الجسم ومعدل الضغط في الدم، من بينها عصير الكرفس، الذي يُعد مصدر جيد للفيتامينات المختلفة مثل A وB وC وK، كونه يساعد على الوقاية والعلاج من الالتهابات المختلفة.

تعزيز المناعة وتقليل الكوليسترول في الدم

وتحدثت خبيرة التغذية مروة محمد، لـ«هُن» عن فوائد تناول الكرفس، قائلة: «يعتبر من أكثر الأنواع التي يجرى دمجها ووضعها داخل السلطة الخضراء، والتي تحرص الأمهات على تواجدها باستمرار، لتحافظ على الصحة وتساعد على تقوية المناعة، كما أنه يقلل أعراض ارتفاع ضغط الدم الذي يؤرق حياة البعض خاصة السيدات، كما يعزز نشاط خلايا الدم البيضاء التي تحافظ على المناعة».

كما نصحت خبيرة التغذية بتناول عصير الكرفس، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى «الكورمارين»، التي تساعد على خفض ضغط الدم للحد من تراكم الترسبات الدهنية التي توجد في الشرايين، كما تساهم في الوقاية من مرض السكري، وبجانب ذلك يساعد عصير الكرفس في انتظام مستويات السكر في الدم.

طريقة عمل عصير الكرفس

المقادير

5 عود كرفس

3 حبة ليمون

ماء

طريقة عصير الكرفس

- استخدام الخلاط الكهربائي وخفق الكرفس مع الليمون جيدًا مع إضافة المياه، وخلطها حتى تمام الخفق.

- يتم توزيع الخليط في كاسات التقديم، ويمكن تحليته بالسكر أو العسل، حسب رغبتك.