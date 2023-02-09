أستاذ جلدية يحدد علاج النمش والتجاعيد عند السيدات.. يعيد النضارة من جديد للبشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تساؤلات كثيرة من قبل الفتيات عن أحسن الكريمات لترطيب البشرة، والتي تُعيد بها نضارتها وجمالها وتحافظ عليها خلال فصل الشتاء، وتجعلها في أبهى صورها، للتخلص من الجفاف الذي يصيبها بخلاف البقع الداكنة وحب الشباب والبثور السوداء، بخلاف الكريمات المناسبة التي تخفي العيوب وتحمي من أشعة الشمس الضارة التي تؤذي البشرة خاصة الحساسة.

وأجاب الدكتور هاني الناظر، أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‎، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث‎، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المشكلات التي تتعرض لها الفتيات في يومها فيما يتعلق بالبشرة وتؤرق حياتهن، قائلا: «أنصح الفتيات بكريمي epiderm cream أوJBC cream، وفيما يخص الكريم الواقي من أشعة الشمس والذي يناسب البشرة سواء الدهنية أو الجافة فيمكن استخدام Bobai وفي منه Dermabond cream 50».

كريمات تفتيح البقع الداكنة

وفيما يخص الكريمات التي تستخدمها معظم الفتيات لتفتيح البقع الداكنة في الوجه أو أماكن متفرقة في الجسم سواء الأماكن الحساسة تحت الإبط أو الكوع، فأوضح الدكتور هاني الناظر، أنه «يمكن استخدام StarVille Whitening cream أو Lit up cream او Cmix serum».

وتعاني الكثير من الفتيات من مشكلات وهالات تحت العين والنمش، وتحدث أستاذ الأمراض الجلدية عن ذلك، موضحًا طرق التخلص منها، قائلًا: «يمكن استخدامAgeal eye contour، والليزر هو العلاج الأمثل للنمش».

التجاعيد وعلاجها

«هل يوجد فعلا كريم يمنع ظهور التجاعيد زي ما بنشوف في الإعلانات»، كان ذلك السؤال الذي حسم خلاله الدكتور هاني الناظر، الجدل الذي يحدث في محيط الفتيات؛ إذ أجاب بقوله: «كلام غير حقيقي للأسف، ولا يوجد شيء يمنع ظهورها، لكن يوجد علاجات لها زي البوتوكس والفيلرز».

كما حدد أفضل أنواع الغسول الخاص للوجه لمنع ظهور حب الشباب ويتخلص من الرؤوس والبثور السوداء، كالتالي: «نغسل الوجه صباحا ومساء بغسول يوضع علي الجلد لمدة خمس دقائق ثم يشطف مثل Synobar cleanser StarVille facial wash أو Akren cleanser».