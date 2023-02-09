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أغرب هدايا عيد الحب.. بينها الوسائد والمخلل

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اغرب هدايا عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب تعد الهدايا التقليدية هي الأكثر انتشاراً مثل الدمى الحمراء، البرفان أو تكون في النهاية اختيار علبة شوكولاتة على شكل قلب أو باقة كلاسيكية من الورود الحمراء لمن تحب، لكن مع قدوم عيد الحب 2023 هناك مجموعة من الهدايا الإبداعية التي تضم باقات من الأموال والمخلل، وحتى الوسائد التي يتم صنعها بشكل يشبه تعبيرات الوجه، ويعرض «هن» اغرب هدايا عيد الحب لهذا العام وفقاً لموقع «esquire»

أغرب هدايا عيد الحب 

مع اختلاف الأفكار وتطورها ظهرت مجموعة من اغرب هدايا عيد الحب التي تختلف من العام للآخر، والتي منها صنع وسادة بصورة مضحكة بتعبيرات وجهك، إذ يمكنك طباعة أحد الصور التي تقوم فيها بتعبيرات فكاهية وتصميم وسادة بنفس الشكل.

دبوس ملابس بأشكال غريبة

من بين هدايا عيد الحب الغريبة اختيار شكل حيوانك المفضل أو الحشرات مثل الفراشات أو الدعسوقة وتصميم دبوس ملابس يشبهها وتقديمها في عيد الحب للأصدقاء أو شريك حياتك.

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بوكيه المخلل Pickle Bouquet

من بين الهدايا الغريبة لعيد الحب 2023 هو استبدال بوكيه الورد بآخر من المخلل أو الأطعمة التي يحبها شريك حياتك، وأول من قام بتنفيذ الفكرة المطاعم وقامت بعرض «بوكيه المخلل» كهدية مناسبة للعشاق خلال عيد الحب، ويتم وضعة قطع متنوعة من المخللات داخل أسياخ خشبية بطريقة مبتكرة تشبه الورد، وحولها حشو زهور اصطناعية وورق مناديل زهرية، ثم تلف بأوراق ملونه وتقدم.

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باقة من الأموال

من أحدث موديلات الهدايا في عيد الحب«باقة المال»، وهي تناسب مع هؤلاء الذين لا يفضلون الورد كهدايا وتتكون من مبلغ مالي يستطيع الشريك أن يشتري به ما يريد.

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هدايا مختلفة لعيد الحب 

يمكنك أيضاً في عيد الحب أن تقدم بعض الهدايا العملية والتي تعمل كديكور منزلي في بعض الأحيان ومنتجات عناية بالبشرة والجسم أيضاً أو شال جميل وكتب، منها التالي:

شمعة لافندر

شمعة ديكور منزلي على شكل عناق

قلادة الفيل للأحبة

بخار دش معطرd2ca3ea40c.jpg

 

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قلادة القلب المنقسم

كتب منها كتاب مغامرة شخصية DIY

لعبة شخصية

أكواب مخصصة

صورة مخصصة

قلادة خريطة مدينة نيويورك

طباعة فلامنغو زهرة مضغوطة

أقلام ملونة مع نشارة بتلة الزهور

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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