الامارات | «ربيع الغابة» للإماراتي جمال مطر.. بالإنجليزية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حفاوة ثقافية وسينمائبة، صدرت النسخة الإنجليزية من رواية الكاتب والإعلامي الإماراتي جمال مطر، التي تحمل اسم «ربيع الغابة.. الانقلاب على الأسد الملك»، عن «دار ترافورد للنشر» بفرعيها في كندا وولاية إنديانا في الولايات المتحدة، إذ استقبلتها أوساط ثقافية وسينمائية باهتمام، كونها تحمل فكرة تحويلها إلى فيلم يصلح أن يكون الجزء الثالث من سلسلة أفلام «الأسد الملك» الكرتونية الشهيرة، لطبيعة الرواية التي تدور أحداثها في مجتمع الغابة بين الحيوانات.

وقالت الدار الأميركية إن «جمال مطر استفاد من خبراته الطويلة كمؤلف ومخرج مسرحي، وكذلك من عمله الطويل في مجال التلفزيون لإنتاج هذه الرواية التي أبدع في تحريك شخصياتها، بحيث يشعر القارئ وكأنه يشاهد فيلماً سينمائياً».

وأضافت الدار على ظهر الغلاف الخارجي للعمل: «تقودنا هذه الرواية الساحرة إلى فهم الصراع الأبدي على السلطة. ومن الذي يستحقها؟ هل هو الأقوى والأجدر بيننا أم الضعيف الماكر؟ وتجري أحداثها وحواراتها في عالم حيوانات الغابة عندما تنقلب المعايير رأساً على عقب. وبدلاً من حكم الأسد القوي، تجد الحيوانات نفسها تحت حكم الفأر. إنها رواية رائعة، إذ كتب المؤلف الشخصيات بشكل حيوي وواضح كما لو كانوا رسوماً متحركة في فيلم. وقد اعتبر كثير من الذين قرأوا الرواية أنها بمثابة التكملة الثالثة لسلسلة The Lion King، وهو كذلك بالفعل من نواح كثيرة».

من جهته، قال مبدع الرواية جمال مطر: «إن (ربيع الغابة) عالم قائم بذاته، وتعتمد على كشف خفايا الصراع الأزلي بين قوى الخير والشر، وإنه اعتمد على فن تحريك الشخصيات وبناء الأحداث الدرامية بطريقة مشهدية جديدة، قلما نجدها في أدبيات السرد العربي»، متمنياً أن تجد الرواية القبول لتحويلها إلى فيلم سينمائي. وأضاف أنه «سيبدأ التواصل قريباً مع شركات الإنتاج السينمائي في الإمارات وخارجها لعرض الفكرة عليهم». أما ما يهمه في الوقت الحالي فهو أن يعيش القرّاء متعة التعرف إلى شخصيات هذا العمل.

وفور صدور النسخة الإنجليزية التي ترجمتها فاطمة الأنصاري، أصبح الكتاب متوافراً على جميع منصّات بيع الكتب الشهيرة. ومن المقرر أيضاً أن تصدر ترجمة للرواية بالفرنسية قريباً.

متعدد المواهب

كتب المؤلف الإماراتي جمال مطر، وهو كاتب ومخرج مسرحي وروائي ومقدم تلفزيوني، وأخرج أكثر من 10 مسرحيات حقق بعضها شهرة على المستوى العربي، وفازت بجوائز مرموقة. وأصدر عدداً من المسرحيات وكتابين في الشعر ورواية بعنوان «كلب». ويتميز أسلوبه بالرمزية المباشرة وعدم الإيغال في الغموض.