الامارات | أفلام «مارفل المحبوبة» تعود إلى الصين بعد حظرها في 2019

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نحو أربع سنوات من الغياب، عادت أفلام «مارفل» إلى دور السينما في الصين، أول من أمس، مع بدء عرض فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

وغابت أفلام الأبطال الخارقين من عالم «مارفل» عن دُور السينما الصينية منذ طرح فيلم «سبايدر مان: فار فروم هوم» في يوليو 2019، ولا تجيز السلطات الصينية سوى عرض بضع عشرات من الأفلام الأجنبية في الصالات المحلية سنوياً.

وتُعتبر الصين سوقاً مهمة ومحبة جداً لإنتاجات «مارفل» الضخمة، التي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة الآسيوية. وكان الجزء الأول من سلسلة أفلام «بلاك بانثر» حقق 105 ملايين دولار في الصين.

وقالت امرأة صينية كانت تنتظر دورها لحضور عرض أول من الفيلم، ضمن طابور تشكّل (الإثنين) في شنغهاي: «أنا متحمسة جداً».

وأضافت: «كنت استخدم مواقع البث التدفقي لأشاهد الجزءين السابقين، وآمل أن أتمكّن من مشاهدة المزيد من أفلام (مارفل) داخل دور السينما». وتأتي نهاية حظر أفلام «مارفل» في الصين بعدما رفعت السلطات، أخيراً، القيود الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19»، التي تسببت في أضرار كبيرة لأماكن الترفيه في مختلف أنحاء البلاد.

وسيُعرض فيلم «أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا» في الدور الصينية في 17 فبراير الجاري.

ولم تقدم السلطات الصينية مطلقاً أي تفسير بشأن السبب الذي دفعها إلى حظر أفلام «مارفل» بصورة مفاجئة عام 2019.