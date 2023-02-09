الامارات | الفن للجميع في دبي.. المدينة معرض عالمي مفتوح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع مؤسسة «فن جميل» برنامج «تكليفات جداف الفنية: بلاي سكيب»، ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، التي بدأت الهيئة تفعيلها، أخيراً، بهدف تحويل المدينة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب تعزّز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد في المنطقة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي.

وستتولى لجنة تحكيم تضم عدداً من خبراء الفنون والمعماريين والقيمين المحليين والدوليين عملية تسلم طلبات المشاركة في برنامج «تكليفات جداف الفنية»، وفرزها واختيار الفائز من بينها، وسيكون 31 مارس المقبل الموعد النهائي للمشاركة في الدعوة المفتوحة، التي تمنح الفنانين والمصممين والمجموعات من المواطنين والمقيمين فرصة تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لعمل فني عام تفاعلي كبير الحجم في «حديقة جداف ووترفرونت للفنون»، وسيكشف عنه الخريف المقبل.

ويُعدّ برنامج «تكليفات جداف الفنية» جزءاً من سلسلة أعمال فنية جديدة، بتكليف من «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «فن جميل»، وتندرج تحت إطار استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» في دبي، حيث يركز برنامج التكليفات على«منطقة جداف ووترفرونت»، ومناطق «خور دبي»، والمستندة إلى أبحاث عميقة خاصة بالموقع والمجتمع. وتشمل المشروعات الأخرى «تجارب الخور»، وهي سلسلة من الجولات الصوتية تستجيب لفكرة «شريان» دبي التاريخي، ابتكرها وسجلها فنانون وكُتّاب وشعراء تصحبها عروض وبرنامج رقمي موسع، فضلاً عن سلسلة من الهياكل المستدامة والتفاعلية أنشأها فنانون ومعماريون، وتقدم لزوّار «منطقة الخور» ومستكشفيها لحظات للتوقف والتأمل.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة «فن جميل»، أنطونيا كارفر: «تُعرف المؤسسة باهتمامها الخاص بالفن العام، وبرسالتها التي تركز على تكليف الأعمال الفنية في هذا المجال وعرضها. فمنذ إطلاق (مركز جميل للفنون) في 2018، تحولت (حديقة جداف ووترفرونت للفنون)، حيث مركزنا المطل على خور دبي، إلى موقع فني ديناميكي يضم برامج تفاعلية تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير».

وأضافت: «صممت الحديقة، وهي أول مساحة عامة لها طابع فني في الإمارات، على يد المعماريين (واي واي)، وتعرض أعمالاً مهمة ودائمة لفنانين معروفين عالمياً، فضلاً عن برنامج مستمر ومتجدد للتكليفات الفنية المؤقتة والمهرجانات المجتمعية والعروض العامة»، وعبّرت عن سعادتها بأن يكون «فن جميل» من بين مجموعة المؤسسات التي تعمل على نقل تجارب الفنانين والممارسين المبدعين إلى قلب دبي، وتوجهت بالشكر إلى «دبي للثقافة» على تفعيلها استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» التي تمتاز بحيويتها.

أنطونيا كارفر:

«(حديقة جداف ووترفرونت للفنون) تحوّلت منذ انطلاقها إلى موقع فني ديناميكي يضم برامج تفاعلية تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير».

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مارس المقبل الموعد النهائي للمشاركة في البرنامج.