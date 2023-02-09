الامارات | «انطباعات التراث» في «خولة آرت غاليري دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «خولة آرت غاليري»، في حي دبي للتصميم المعرض الفني، «انطباعات التراث» للفنانة اللبنانية هيبت بلعة بواب، أستاذة الفن التشكيلي في الجامعة اللبنانية الأميركية، تعرض من خلاله 17 لوحة فنية في فن الكولاج والألوان الزيتية، التي تمثل انعكاسات وإلهام من زيارت الفنانة للدولة، ويستمر المعرض حتى 24 فبراير الجاري.

وقالت حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، سموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة «خولة للفن والثقافة»: «إن استضافة هذا الحدث تأتي في إطار حرصنا على تنظيم واستضافة عدد كبير من الفعاليات والمبادرات الثقافية والإبداعية، كجزء من مسؤوليتنا في تعزيز الحراك الثقافي في الدولة، لاسيما أن الحدث يسلط الضوء على التراث الوطني الذي تحرص (خولة للفن والثقافة) على الإسهام في إحيائه والحفاظ عليه، لأنه يمثل مصدر إلهام للأجيال للإبداع والابتكا،ر ويُظهر الإبداعات التي أنتجها أبناء الإمارات».

ووجهت سموّها الشكر للفنانة هيبت بلعة بواب، على ما قدمته من عمل إبداعي متميز، يعكس رصيدها الثقافي والفني الكبير، ويبرز الرسالة الأهم للفن والثقافة في تعزيز التواصل الحضاري والتآلف والمحبة بين الشعوب.

وقالت مديرة «خولة آرت غاليري»، ريان حقي: «إن المعرض يضم لوحات فنية مميزة استوحتها الفنانة من الطبيعة والأحداث اليومية، التي تواجدت بها وعايشتها، وانطباعاتها عن الإمارات من جانب التراث والصحراء والنخيل، داعية الجمهور المتذوق للفن إلى زيارة المعرض، والاطلاع على هذه الروائع الفنية، خصوصاً طلبة المدارس لمعرفة المزيد عن أدوات الرسم خاصة فن الكولاج».

وقالت الفنانة اللبنانية هيبت بلعة بواب: «إن المعرض يتضمن لوحات زيتية وأخرى ميكس ميديا كولاج»، لافتة إلى أنها تصنع الورق المستخدم في لوحاتها بنفسها من مواد مختلفة بدلاً من أخذ القصاصات من البيئة المحيطة، ومن ثم تحدد التقنيات والمواد المستخدمة في اللوحة، سواء كان من الأكريليك أو الحبر والخط والحفر أو الطباعة بالشاشة الحريرية.

وأوضحت أن «أعمالها الفنية ترصد المشاهد اليومية للمدينة والمناظر الطبيعية المحلية والتراثية، وتعكس الحنين إلى الماضي، وهي انعكاسات لقضايا تواجهها في الحياة اليومية وما حولها من ثقافات مختلفة مجتمعة في دولة الإمارات، ما أثر في وجدانها و طبقته في لوحاتها».