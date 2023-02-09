الامارات | مايسترو فنزويلي.. مدير مستقبلي لأوركسترا نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل، أوركسترا نيويورك الفيلهرمونية اعتباراً من عام 2026، في تطور لافت على صعيد حركة الانتقالات في قطاع الموسيقى. وكتب قائد الأوركسترا (42 عاماً) عبر «تويتر»: «أتشرف بتعييني مديراً فنياً وموسيقياً مستقبلياً لأوركسترا نيويورك الفيلهرمونية، وأن أسير على خطى غوستاف مالر وأرتورو توسكانيني وليونارد بيرنشتاين».

ويُعد غوستافو من أفضل قادة الفرق الموسيقية في العالم، ويجمع حالياً بين الإدارة الموسيقية لأوركسترا لوس أنجلوس الفيلهرمونية (منذ عام 2009) وأوبرا باريس التي تسلّم منصبه فيها عام 2021.

ويُصنف دوداميل كواحد من أكثر قادة الأوركسترا موهبة في العالم، إذ يجيد ببراعة إدارة الفرق في عزف سيمفونيات أو لأداء مقطوعات من الثقافة الشعبية.