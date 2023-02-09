الامارات | أفلام رومانسية في الهواء الطلق بـ «ياس مارينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «ياس مارينا» عن عودة الفعالية الخارجية المؤقتة «أمسيات الأفلام في ياس مارينا»، خلال الفترة بين 14 و18 الجاري، لتتيح للزوار فرصة للاحتفال بالفالنتين (يوم الحب) مع باقة من أجمل عروض الأفلام العالمية الرومانسية تحت السماء المتلألئة بالنجوم من الساعة السابعة مساءً.

وسيتحول ممشى المركز التجاري في أبوظبي خلال الفعالية إلى تجربة سينمائية فريدة من نوعها ستضم إطلالات أخاذة على المارينا.

وستشمل العروض باقة من أشهر الأفلام العالمية ذات الطابع الرومانسي مثل فيلم «إيت براي لوف»، الذي تدور أحداثه عن رحلات امرأة حول العالم تدون خلالها كل ما تراه من أحداث، وهو من بطولة النجمة جوليا روبرتس، ومقتبس من مذكرات بالعنوان نفسه للكاتبة إليزابيث غيلبرت.