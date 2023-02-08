طرق وقف نوبة الهلع.. أهمها التنفس ببطء والتمارين الرياضية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض بعض الأشخاص في المواقف الصعبة لنوبة من نوبات الهلع، وقد لا يعرفون كيف يتصرفون، ما يدفع بعضهم للدخول في حالات هيسترية من العصبية، وبكاء يستمر لساعات.

ويمكن اتباع عدة طرق لوقف نوبة الهلع، تختلف من حالة لأخرى، حسب ما كشفه الدكتور ناصر الهندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات تلفزيونية.

ما هي نوبة الهلع؟

وقبل التطرق إلى بعض الطرق الخاصة لوقف نوبة الهلع، نكشف ما هي نوبات الهلع وفق ما عرفها استشاري الطب النفسي، الذي أوضح أنها عبارة عن اضطراب نفسي شديد، مكون من حالات من القلق التي يشعر خلالها المصاب بالخوف الشديد.

أما عن أسباب نوبات الهلع فهي ما زالت غير معروفة بشكل محدد، لكن هناك عوامل قد تلعب دورًا في حدوثها، التي تتمثل في الجينات الوراثية، الإجهاد الشديد، مزاج أكثر حساسية للإجهاد، أو عرضة للمشاعر السلبية.

طرق لوقف نوبة الهلع

ولفت أستاذ الطب النفسي، إلى أنه يمكن اتباع طرق لوقف نوبة الهلع، حسب درجة الحالة، فإذا كانت المرحلة في بدايتها، يمكن العلاج من خلال كسر تلك الأزمة بداخل النفس وكذلك محاولة التغلب عليها، من خلال السير على خطوات العلاج المعرفي السلوكي مع طبيب متخصص.

- أما في حال إذا كانت مرحلة متقدمة، يجب الحصول على العلاج الدوائي.

- ممارسة التمرينات الرياضية.

- تناول نظام غذائي صحي.

- ممارسة تمارين الاسترخاء الخفيفة، كاليوجا.

- التنفس البطيء.

أعراض الإصابة بنوبات الهلع

- التعرق.

- التلعثم.

- زيادة ضربات القلب.

- آلام في المعدة.

-القيء.

- الإغماء في بعض الحالات.