سوزان نجم الدين تفتح أبواب منزل والدها لمتضرري الزلزال في سوريا.. اتصل على هذا الرقم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بادرة إنسانية، أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، فتح أبواب منزل والدها الراحل نجم الدين الصالح، متضرري الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا وعدد من البلدان الأخرى.

وشاركت سوزان نجم الدين، متابعيها حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تدوينة قالت فيها: «أحبائي السوريين المتضررين من الزلزال في كل بقاع سوريا، أبواب منزل والدي المرحوم نجم الدين الصالح، مفتوحة لاستقبالهم حينما تشاؤون، عدة منازل أخرى نضعها أنا وأهل مدينتي تحت تصرفكم، كذلك يستقبلكم فندق دريكيش السياحي، بكامل الجمهورية منذ هذه اللحظة».

كما حرصت «نجم الدين» على وضع رقم هاتف للتواصل معها.

زلزال مدمر يضر تركيا وسوريا

واستيقظ شعبا تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي على حدث مفجع، بعدما تعرض البلدان لزلزال مفزع بقوة 7.8 درجات، وذلك جنوب تركيا وشمال سوريا، إذ أسفر عنه العديد من الضحايا والدمار.

وعلى الفور تحولت صفحات نجوم تركيا وسوريا، والعالم العربي لدفتر عزاء نحو ضحايا الحادث المنكوبين، بينما سرد بعضهم تفاصيل اللحظات المرعبة التي تعرضت لها الشعوب، بينما قدم البعض المساعدات لأسر الضحايا، مع المطالبة بحشد المساعدة للأسر المتضررة.

وحرص المطرب السوري جورج وسوف، أيضًا على التبرع لصالح المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده، وقال مصدر مقرب من جورج وسوف لـ«الوطن»، إن الأخير تبرع بمبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، اليوم الأربعاء، لصالح المتضررين من زلزال سوريا.

أعمال سوزان نجم الدين القادمة

وكانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أعلنت عن مشاركتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، بعمل درامي باسم «مربى العز» ، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي لمتابعيها، مدونة: «رمضان الجاي موعدنا رح يكون بقلب الشام.. مع قصة بتحكي عن عز الشام».