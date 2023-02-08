تفاصيل حفل زفاف سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني.. أقيم في قصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح ثنائي بوليوود الشهيرين سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني، زوجان رسميًا، بعد أن احتفلا بزواجهما في حفل ضخم، حضره عدد من نجوم ونجمات السينما والدراما الهندية، حسب ما نشرا عبر حساباتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسرعان ما تم تداول صورهما من قبل العديد من متابعيهما.

واحتفل نجم السينما الهندية بوليوود، سيدهارت مالهوترا بزواجه من النجمة وعارضة الأزياء الهندية، كيارا أدفاني، وسط مباركة الآلاف من محبيهم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ببلادهم، حسب صحيفة «تايمز» الهندية.

لقطات من زفاف سيدهارت مالهوترا وكيارا أدفاني

ونشرت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية، عددا من الصور التي جمعتها خلال زفافها على سيدهارت مالهوترا، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، التي ظهرا خلالها وهم يرتديان الزي التقليدي لحفلات الزفاف ببلادهم.

وخلال الصور ظهر العروسان وهما يرتديان الساري الهندي، بحفل الزفاف، الذي أقيم في قصر سورياجاره الغريب في مدينة راجستان، وأرفقت «كيارا» تعليقًا قالت خلاله: «نطلب بركاتكم وحبكم لنا في رحلتنا المقبلة».

حضور نجوم بوليوود حفل الزفاف

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من نجوم ونجمات السينما الهندية، من بينهم، شاهيد كابور، وجوهي تشاولا، وكاران جوهر، وغيرهم من مشاهير بوليوود الذين تمت دعوتهم لحضور الحفل.

جدير بالذكر أن الزوجان كان التقيا للمرة الأولى قبل 5 أعوام، وذلك خلال الحفل الختامي 2018 Lust Stories، وفي عدة لقاءات إعلامية كشفا عن تفاصيل اللقاء الأول بينهما، وكيف انجذبا لبعضهما البعض، وكيف بدأت قصة حبهما.

وسيدهارت مالهوترا، هو واحدًا من نجوم الصف الأول في بوليوود، ويتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، 23 مليون شخص.