ما لا تعرفه عن حسين الشحات «أبو الولاد».. توفى والده وهو رضيع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حسين الشحات، تميمة حظ النوادي العربية بكأس العالم للأندية، التي بدأت منذ أعوام، بهدف رائع مع العين الإماراتى أمام الترجي، وهدفين مع النادي الأهلي أمام الدحيل في نسخة 2020، وأوكلاند سيتي بالنسخة المقامة الحالية.

لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، الذي يبحث اليوم عن هدف رابع، أمام ريال مدريد، في نصف النهائي، لينضم لقائمة هدافي كأس العالم للأندية، التى يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 7 أهداف.

لم تكن حياة لاعب النادي الأهلي، ومفتاح فوزه وتألقه بالمباريات العالمية، حياة رغد، بل عانى من فقدان الأب منذ تطلعه على عالمنا، وحاجته لأحلام كبيرة لم يقوى عليها سوى بمساعدات والدته، التي ضحت حتى بمنزلها من أجله، وأجل تحقيق حلم واحد من أحلامه، ليصبح اليوم «الشحات» أحد أهم لاعبي المارد الأحمر، و«أبو الأولاد» خارج المستطيل الأخضر.

فقد والده وهو رضيع

لم يرى والده أو يعيش تلك الحالة الاستثنائية بين الأب والابن، إذ رحل والده، وهو في عمر 8 شهور فقط، ليرتبط اللاعب ارتباطًا وثيقًا بوالدته، التي كانت له الأم والأب.

وفي لقاء تلفزيوني سابق أكدت والدة اللاعب، إنه تعرض لكثير من المصاعب، على رأسها عدم رؤيته لوالده الذي توفي وعمره 8 أشهر، حتى زاد الحمل عليها والمسؤولية، موضحة أنها أصبحت أم وأب له، لتعويضه عما فقده.

دعم والدته

علاقة عطاء تكاد تُدرس جمعت بين حسين الشحات ووالدته، التي آمنت به وبحلمه، لتساعده على تحقيقه، وروت في حوار سابق مع الإعلامية، منى الشاذلي، أنها عرضت شقتها للبيع من قبل من أجله، عندما رغب في ترك ناديه، قائلة : «روحت له نادي مدينة نصر، لقيته بيقولي أنا عايز أمشي من هنا، فروحت لرئيس النادي، قالي ادفعي 20 ألف جنيه الأول، أو هاتي نادي يشتريه، قلت له هبيع شقتي وأقعد في شقة إيجار علشان أعمله اللي يريحه».

وتابعت خلال حديثها: «عرضت شقتي للبيع من غير ما يعرف، لكن حد من النادي خلص الموضوع، وفضلت الشقة معايا، وراح بعدها الشرقية للدخان».

حسين الشحات.. «أبو الولاد»

على الرغم من عدم ظهوره المتكرر بالإعلام، إلا أن لاعب الأهلي دوماً مايحرص على نشر العديد من اللقطات والصور التي تجمعه بأولاده الثلاث، إذ رزق في بداية زواجه بطفل أطلق عليه اسم «أحمد»، قبل أن يرزق بمولاده الثاني «آسر» في 2016، و«تيم» بمنتصف العام الماضي 2022.