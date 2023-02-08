طريقة الحصول على تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد بـ«علبة معدنية وقطعة خشبية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الحيل تلجأ إليها ربات البيوت عند محاولة استقبال ترددات القنوات الخاصة بنقل المباريات المهمة، ومنها لقاء اليوم المُنتظر، بين فريق الأهلي وريال مدريد، في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري.

حيلة ذكية لاستقبال البث الأرضي لقناة Time Sports

ووفق ما تم تداوله بين عدد من ربات البيوت، عبر بعض المجموعات الخاصة بالنساء بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نقدم خطوات بعض الحيل البسيطة التي يمكنك القيام بها في المنزل، لاستقبال البث الأرضي المباشر لقناة Time Sports، بأدوات متوافرة داخل بيتك.

الأدوات المستخدمة

- زجاجة مياه معدنية «كان» مستعملة.

- سلك قديم مستعمل.

- قطعة خشب مستعملة.

خطوات استقبال التردد

- استخدمي زجاجة المياه المعدنية، لتثبيت السلك المستعمل، ومن ثم توصيله بشاشة التلفزيون.

- وهناك طريقة أخرى، من خلال شطر الزجاجة المعدنية إلى نصفين، واستخدام قطعة الخشب القديمة لتثبيته على شكل «الهوائي»، ومن ثم يتم تثبيت النصفين من زجاجة المياة الغازية على كل طرف.

- ثبتي السلك باستخدام كل نصف من الخشب المستعمل، ثم توصيله للتلفزيون، وتوجيه الهوائي إلى مكان مفتوح لاستقبال الإشارة.

حيل أخرى لاستقبال القناة

- تعد تلك هي الطريقة الأكثر تداولا للتليفزيونات التقليدية، والتي يتم التقاط تردد القناة من خلالها، عن طريق تثبيت الإريال القديم الذي يوضع أعلى شاشة التليفزيون.

- تتمثل هذه الطريقة في التقاط الصورة بجودة HD، من خلال استخدام جهاز يحول الإشارة من «أنالوج» إلى «ديجيتال»، ومن ثم يتم توصيل الإريال به، ويخرج منه كابل ثلاثي يتم توصيله بالتلفزيون.

- في حال إذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر دون جهاز خارجي، ستحتاج استخدام الإريال ووضعه أعلى سحح المنزل، ووصله بالتلفزيون.