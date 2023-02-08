أجمل تسريحات شعر نادين نجيم التي ستلهمك بأفكار مبتكرة لطلة ساحرة

في عيد ميلادها إليك أجمل تسريحات شعر نادين نسيب نجيم التي تناسب وجهك، وتضفي على طلتك لمسات ساحرة، فتحرص النجمة للبنانية دائماً على تجديد تسريحة شعرها وهو ما سيلهمك بأفكار جديدة لتغيير تسريحتك.

تسريحات شعر نادين نجيم

تحرص نادين نجيم دائماً على اختيار تسريحات شعر متجددة، إلا أنها في أغلب الأوقات تعتمد الأوصة القصيرة في تسريحات شعرها، فالنجمة اللبنانية من أصحاب الوجه الطويل، وتحرص على اختيار تسريحة الشعر التي تناسب وجهها وتزيد من جمال طلتها، لذلك فإن كنت من أصحاب الوجه الطويل والملامح الكبيرة الجذابة، فتسريحات شعر نادين نسيب نجيم ستكون اختيار أمثل لك.

نادين نجيم بعد الانفجار

لم تسلم نادين نجيم من بعض الانتقادات التي وجهت لها والاتهامات باستغلال أزمة انفجار مرفأ بيروت لتخضع لعمليات تجميل، حيث اتهمها البعض بإدعاء تشوه وجهها، وهو الأمر الذي بدا خاطئ تماماً حيث تعرضت الفنانة اللبنانية لخسائر وإصابات بالغة في وجهها.

الفنانة نادين نسيب نجيم، لم تقف صامتة أمام هذه الاتهامات، وخطفت قلوب محبيها، بعد نشر صورة لوجهها، لأول مرة، كشفت عن التشوه الذي تعرضت لها بسبب انفجار مرفأ بيروت، لتبرز الصور ملامح صادمة لها أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف واسع من محبيها.

وفي حلقة خاصة بعنوان "ندوب بيروت"، مع الإعلامي مالك مكتبي، نشرت النجمة اللبنانية صور كشفت لأول مرة حجم الخسائر التي تعرض لها وجه النجمة اللبنانية، حيث ظهرت بكسر في الأسنان إلى جانب تشوهات في مختلف أنحاء وجهها، لتصدم متابعيها، حيث كانت تكتفي خلال الفترة الماضية بنشر صور تبرز آثار وجود إصابات طفيفة على الوجه خاصة منطقة ما حول الأنف.

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وكانت النجمة نادين نسيب نجيم، من النجمات اللاتي تعرضن لإصابات وخسائر بالغة بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث خضعت لمجموعة من العمليات التجميلية لإصلاح ما تعرض له وجهها إثر هذا الانفجار.

وقالت نجيم في تعليقها على الإصابات التي تعرضت لها: "أصيبت شفتي العليا بجرح كبير وغائر وأيضا عيناي وحاجبي ولم أشاهد سوى دماءً ولم أكن أعي شئ من شدة الصدمة، وحياتي كنادين كانت كالمحك وبخطر حقيقي، وذهبت للمستشفى لا أعرف كيف ولكن الطبيب قالي إنه يتوجب إجراء جراحة وأن الأمر لا يتم في عيادة التجميل، لم يكن بيدي شيء استسلمت لذلك وحتى الآن دموعي لم تجف من هول ما رأيته حزنًا وأسفًا وخوفًا"

وعلقت نادين نجيم قائلة: "سلامة قلب كل الجرحى والله يرحم الشهداء ويساعد كل حدا اتضرر يلي صار كان كتير صعب وقاسي وضد الإنسانية و4 آب ما خلصت هيداك النهار، لن ننسى انفجار بيروت".

ابنة نادين نجيم

على تطبيق انستقرام، تشارك النجمة اللبنانية دائماً صور أطفالها، وما بين لقطات دافئة وأخرى تخطف القلوب بملامحهم الأوروبية، وكانت قد شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة جديدة لابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام عرضتها للانتقاد مؤخراً بعد ظهور الابنة بمكياج والدتها.

واستخدمت هيفين، ابنة نادين نجيم وهي تستخدم الفلتر الذي تم طرحه مؤخراً عبر إنستجرام باسم والدتها وبدأ الجمهور يستخدمه منذ أيام، وعلقت نجيم على صورة ابنتها قائلة: "اسم الله اسم الله اسم الصليب عليها بنتي كمان اتصورت بالفلتر، يقبرني شكلك رائع".

ناين نجيم انستقرام

نادين نسيب نجيم، من النجمات عاشقات تطبيق انستقرام، وتشارك جمهورها دائماً لقطات من حياتها الخاصة، وكان آخرها مقطع الفيديو الطريف الذي ظهرت فيه مع صديقتها بحركات عفوية فجرت ضحك متابعيها.

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وكانت نادين نجيم قد أطلقت فلتر خاص بها على تطبيق انستقرام، وهي ليست النجمة الأولى التي تطلق فلتر خاص بها عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي باسمها، فقد اعلنت قبل مواطنتها النجمة سيرين عبد النور عن فلتر باسمها قبل أسابيع قليلة وكشف أنها تلقته كهدية، وسبقتها الفنانة مايا دياب باستخدام فكرة الفلتر قبل عامين عندما أطلقت أغنية «بعدو» التي منحت المستخدم إكسسوار الوجه الذي كانت ترتديه بهذا الكليب.

زوج نادين نجيم

هادي أسمر هو زوج نادين نجيم، حيث تزوجا في عام 2012، وأنجبت منه طفليهما جيوفاني وهافن، لتعلن بعد ذلك النجمة اللبنانية عن انفصالهما في عام 2019 في تغريدة كتبت فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا.. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة، بس هيك صار الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".

نادين نجيم قبل وبعد

خضعت الفنانة نادين نجيم إلى عدد من التغييرات في شكلها باستخدام تقنيات التجميل المختلفة، فتغير شكل النجمة اللبنانية الآن عن بدايتها تماماً، إلا أنها بعد انفجار مرفأ بيروت تعرضت للكثير من الخسائر التي طالت وجهها، حيث تعرضت لكسر أسنانها إضافة إلى قطع في الأذن وتشوهات في الوجه تسبت في خضوعها لعمليات علاجية.

وفي عيد ميلادها ال36 إليك أجمل تسريحات شعر نادين نجيم التي ستلهمك بأفكار ساحرة تزيد من جمال طلتك.

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