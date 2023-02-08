زوجة رامي ربيعة تعلن موعد ومكان عزاء والدها.. وتعليق مؤثر لـ لاعب الأهلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت نادين ماجد زوجة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عزاء والدها، الذي توفى قبل ساعات من مباراة الأهلي المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني.

ونشرت زوجة رامي ربيعة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، «ستوري» أكدت خلالها أنّ العزاء سيقام غدًا عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالتجمع.

زوجة رامي ربيعة تعلن خبر وفاة والدها

ونشرت زوجة رامي ربيعة، قبل ساعات صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مصحوبة بنبأ الوفاة، «والذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي وسندي وضهري وحبيبي ماجد أحمد فؤاد».

تعليق مؤثر من رامي ربيعة على نبأ الوفاة

وعلق «ربيعة» خلال تواجده بمعسكر النادي الأهلي قبل الاستعدادات الأخيرة للمباراة، «البقاء لله أحن وأطيب قلب، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، كان نفسي أكون جنبك، ربنا يصبرك ويثبته عند السؤال إن لله وإن إليه راجعون».

الجدير بالذكر أن رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى نبأ الوفاة قبل ساعات من مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ قدم جميع أعضاء البعثة واجب العزاء للاعب.

الأهلي يستعد لمواجهة ريال مدريد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله.