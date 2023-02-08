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الامارات | يمكنك قيادة سيارات أحلامك على الماء في دبي

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تتوقف دبي عن إدهاش العالم، بكل ما هو جديد ومبتكر، إذ يمكنك أن ترى مشهداً غير عادي وأنت تمشي على الشاطئ في دبي.. سيارة كورفيت أو ماكلارين تُثير أمواجاً وهي تسير فوق الماء، ليكون بإمكانك أن تقود سيارة أحلامك وسط الأمواج.

وفي الحقيقة هذه «السيارات الفاخرة» أو السيارات المائية (جيت كار) عبارة عن قوارب سريعة صُنعت باستخدام محرك الزلاجات النفاثة (جت سكي) وصُممت على غرار سيارات من مختلف الطرز لإبهار السياح من جميع أنحاء العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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