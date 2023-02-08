الامارات | يمكنك قيادة سيارات أحلامك على الماء في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تتوقف دبي عن إدهاش العالم، بكل ما هو جديد ومبتكر، إذ يمكنك أن ترى مشهداً غير عادي وأنت تمشي على الشاطئ في دبي.. سيارة كورفيت أو ماكلارين تُثير أمواجاً وهي تسير فوق الماء، ليكون بإمكانك أن تقود سيارة أحلامك وسط الأمواج.

وفي الحقيقة هذه «السيارات الفاخرة» أو السيارات المائية (جيت كار) عبارة عن قوارب سريعة صُنعت باستخدام محرك الزلاجات النفاثة (جت سكي) وصُممت على غرار سيارات من مختلف الطرز لإبهار السياح من جميع أنحاء العالم.