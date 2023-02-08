الامارات | هذه الرائحة الكريهة من الفم.. تنذر بمرض خطير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للمسالك البولية بأن انبعاث رائحة البول أو الأمونيا من الفم أو الجسم ينذر بالإصابة بفشل كلوي؛ إذ لم يعد بإمكان الكلى تأدية وظيفتها ولا يمكنها تفكيك منتجات الأيض المختلفة.

ونتيجة لذلك، تنتج الكلى كمية أقل من البول ويتراكم الماء في الجسم (وذمة)، وبالإضافة إلى ذلك تدخل المواد البولية في الدم (اليوريميا) وتنبعث الرائحة الكريهة.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الرائحة الكريهة، لاسيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تورم الساقين والوجه وارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس والحمى وشحوب الجلد والشعور بحكة به، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والإسهال والشعور بالضعف العام وقلة التركيز واضطرابات الوعي.