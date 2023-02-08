10 أشياء لا تفعلها وقت الزلزال.. وهذه أفضل أماكن للاحتماء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات قاسية ومؤثرة عاشها آلاف المواطنين داخل الأراضي السورية والتركية، بعد الآثار التي خلها الزلزال الذي ضب جنبو تركيا على الحدود السورية بقزوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، إذ وجدوا أنفسهم في ثوانِ معدودة بلا مأوى، شردوا من ديارهم وفقدوا ذويهم وأسرهم، قتلى وجرحى تحت الانقاض، وأطفال ينتفضون ويصرخون من الخوف والفزع، وامتد آثار الزلزال وهزاته الإرتدادية إلى بعض البلدان المجاورة مثل لبنان ومصر وقبرص واليونان والعراق وأرمينيا، بحسب تقرير لقناة العربية الإخبارية.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية أفضل أماكن للاحتماء وقت حدوث الزلازل، وأشياء يجب تجنبها آنذاك.

وحددت المراكز الأمريكية للتحكم بالأمراض والوقاية، طرق السلامة والأمور التي يجب تجنيها وقت حدوثالزلازل، بخلاف الاسعافات الأولية حال حدوث إصابات، كالتالي:

أماكن الاحتماء من الزلازل

إذا كان الشخص يتواجد خارج منزله وقت وقوع الهزة الأرضية والزلازل، فيمكنه الاحتماء في أماكن متفرقة من بينها:

- البقاء في مناطق مفتوحة بعيدا عن الجدران والبنايات وأعمدة الكهرباء والإنارة.

- الابتعاد عن المباني التي بها خطوط الغاز والوقود وأسلاك الكهرباء.

- عدم الركض نحو الشواطئ حتى لا يتسبب الموج العالي في وفاة الأشخاص.

تعليمات واجب اتباعها عند حدوث الزلزال

- الهدوء وتجنب إثارة الزعر والخوف أثناء الزلزال.

- الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والأرفف والنوافذ.

- عدم الركض نحو الأدراج أو الأبواب أثناء الزلزال

- يمكن للشخص النزول على اليدين والركبتين إذ تساعد هذه الوضعية والتي تحمي من السقوط.

- يجب تغطية الرأس والرقبة والجسم بالكامل أسفل الطاولات أو مكتب قوي.

- النزول بالقرب من الجدار أو بجوار أثاث منخفض بحيث لا يقع على الشخص.

- تغطية الرأس والذراعين باليد، مع البقاء في مكان ثابت حتى يتوقف الاهتزاز.

الإسعافات الاولية وإجراءات الحماية بعد الزلزال

- إذا كان الشخص محاصر بسبب سقوط الأشياء من حوله، عليه حماية الفم والأنف والعين من الغبار والأتربة.

- في حالة حدوث نزيف يجب الضغط على الجرح ورفع الجزء المصاب.

- كما يجب طلب المساعدة عبر النفخ في صافرة الطوارئ أو الهاتف أو الطرق 3 مرات كل بضع دقائق.

- مساعدة الأخرين والتحقق من الضرر، مع حماية النفس من خلال ارتداء أحذية متينة وقفازات العمل، مع ارتداء قناعًا واقيًا للعينين.

- في حالة إذا كان لا يوجد لدى الشخص نبض فيجب الانعاش القلبي والرئوي.

- تجنب تحريك المصابين من أماكنهم إلا إذا كان الخطر شديد.