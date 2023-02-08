مي عمر تخطّف الأنظار بإطلّالات أنثوية رَّقيقة

مي عمر تنجح دائما في خطف الأضواء بمجرد بنشر صور جديدة عبر حساباتها على السوشيال ميديا وتنهال تعليقات الاعجاب بإطلالتها، حيث تتمتع الفنانة المصرية بحس راقي في اختيار أزيائها، وتحسن تنسيق إطلالاتها بأسلوب أنيق، وكان ظهورها الأخير خاطفا بالفستان القصير الذي كثيرا ما تطل به، ويعتبر من اختياراتها المفضلة التي ترافقها في جميع المواسم.

مي عمر أطلت على عشاقها بأناقتها المعتادة ونسقت إطلالتها بأسلوب أنثوي رقيق، حيث ارتدت فستان قصير بلون باستيل ناعم من توقيع دار Balmain، تميز بقصة كلوش وأكمام طويلة، وزين بخط أزرار مزدوج باللون الذهبي، بينما اتخذت الياقة فتحة على شكل حرف الـV.

وأكملت الفنانة المصرية هذا اللوك بحقيبة يد ذهبية من Fendi، وانتعلت حذاء مدبب باللون الكريمي والكعب العالي من Louboutin، واكتفت مي بأقراط ذهبية متدلية كما ظهرت في بعض الفيديوهات المتداولة وهي تضع معطفا منتفخا من الفرو البني على كتفيها، أما شعرها فتركته منسدلا بأسلوب ويفي.

مي عمر ظهرت مؤخرا بلوك أنثوي خاطف من توقيع Dior نسقته من فستان قصير باللون البيج مطبع برسومات من وحي الطبيعة باللون الأسود، وتميز بأكمام قصيرة وقصة محددة للخصر تتسع قليلا من الأسفل، وبوت جلدي مسطح عالي الساق باللون الأسود، وحملت حقيبة كروس بتصميمها الأيقوني الشهير من Dior كما ارتدت نظارة شمسية، وارتدت فوق الفستان بليزر أسود بتصميم كلاسيكي أنيق من Zara.

في ظهور آخر اختارت مي عمر التألق بستايل البليزر الفستان الذي فضلته باللون الأزرق المخضر الذي منحها توهجا وجاذبية، حيث أطلت بفستان بليزر حريري من توقيع Elisabettafranchi، مصمم بقصة قصيرة محددة للقوام مع اكمام طويلة وياقة مثنية، كما زين بخط أزرار مزدوج، ونسقت النجمة المصرية مع هذه الإطلالة حذاء مخملي بنفس لون الفستان بمقدمة معدنية مدببة وكعب عالي من توقيع نفس الدار، وحملت حقيبة يد معدنية على شكل صندوق ذهبي من Bulgari.

مي عمر خطفت الأنظار بستايل كلاسيكي أنيق بفستان قصير باللون الأسود من Self portrait، مصمم بقصة ضيقة مع لمسة الأكمام الطويلة الشفافة بتصميم منتفخ، وكلمسة أنثوية زينت الرقبة بالدونتيل الأبيض مع فيونكة سوداء صغيرة، وأكملت مي اللوك بجوارب سوداء شفافة مزينة بالنقط السوداء من H&M، واضفت لمسة من الأنوثة بتنسيق حقيبة وحذاء باللون الفوشيا مع هذا اللوك ، ووضعت معطفا أنيقا باللون الاسود من Fendi على كتفيها.

الفنانة المصرية أطلت بفستان قصير من الدونتيل باللون الفوشيا من توقيع Acler، مصمم بأكمام طويلة منتفخة، ومزين عند الخصر بعقدة جانبية يتفرع منها الثنيات وتتدلى أطرافها بشكل رقيق لغاية الركبة، أما الياقة فجاءت مفتوحة على شكل حرف الـV، ونسقت مي مع هذا الفستان الرقيق صندل مخملي باللون الأسود من Jimmy Choo، تميز بتصميم مميز بكعب عالي وعريض مع مقدمة مفتوحة مزينة بالكشكش، وحملت مي حقيبة يد سوداء من Dolce and Gabbana، مزينة بحروف الدار الذهبية مع حامل باللون الذهبي، وتركت الممثلة المصرية الشهيرة شعرها الطويل منسدلا بكل عفوية على كتفيها.

مي عمر أبهرت عشاقها بلوك أنيق وراقي باللون الأسود من توقيع Fendi، نسقته من فستان قصير وضيق بدون أكمام مع ياقة ضيقة، محبوك بغرز على شكل حروف الدار المتداخلة، ووضعت على كتفيها معطفا طويلا باللون الأسود، وازداد اللوك أناقة بقفاز جلدي أسود وحذاء Louboutin المدببة بالكعب العالي، كما حملت مي حقيبة يد مخملية باللون الأسود من Fendi مزينة بأكسسوارات ذهبية صغيرة على شكل لوجو الدار، وفضلت مي عمر تسريحة الشعر المسحوب على شكل ذيل حصان منخفض مع هذه الإطلالة.

مي اطلت بلوك أنثوي رقيق بفستان قصير بقصة الكلوش مطبوع بنقشات بوهيمية بمزيج من ألوان الباستيل الساحرة، وصمم بياقة عالية وأكمام طويلة منتفخة مع خصر محدد بحزام عريض، وجاءت إطلالة مي من توقيع Zimmermann ووضعت معها لمستها الأنثوي الخاصة بالتزين بعصبة منتفخة للرأس مع ترك خصلات شعرها منسدلة خلف ظهرها.

الفستان القصير رافق اختيارات مي عمر الأنيقة في عاصمة الموضة حيث اختارت فستانا قصيرا باللون الأبيض من توقيع Louis Vuitton مزين بطبعات ملونة باللون البرتقالي والأحمر على شكل لوجو الدار، وارتدت مي مع هذا الفستان معطف جلدي طويل باللون الأسود مع ياقة من الفرو الأبيض من Self portrait.

مي عمر خطفت الأنظار بستايل رقيق وفاخر بفستان قصير باللون الأحمر من Self portrait، مصمم بقصة ضيقة أنيقة بقماش التويد مع ياقة مستديرة مزينة بفيونكة سوداء متدلية، وأكمام طويلة، كما زين الفستان بمجموعة جيوب جانبية صغيرة وخط أزرار عمودي، واكملت مي هذا اللوك الأنيق بقطع مميزة من Saint Laurent من حذاء أسود مدبب بكعب معدني على شكل لوجو الدار الشهيرة، وحقيبة يد سوداء مزينة بحروف دار Saint Laurent، كما زينت شعرها المنسدل بعصبة سوداء منتفخة مزينة كذلك بنفس اللوجو، وتزينت مي مع هذا اللوك بأقراط دائرية من Chanel.

مي عمر نسقت لوك مونوكروم ملفت باللون الأسود من توقيع دار فالنتينو للأزياء، وأطلت بفستان ميني بأكمام طويلة، تميز بقصة فضفاضة من الأعلى مع تنورة مائلة الأطراف بخصر محدد كما صمم بقماش مجعد منحه رونقا خاصا، واكملت مي إطلالتها بقفاز أسود وجوارب طويلة، كما انتعلت حذاء بلاتفورم أسود وحملت حقيبة كروس صغيرة.

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