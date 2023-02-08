رامي ربيعة يواسي زوجته قبل ساعات من مباراة الأهلي وريال مدريد.. «توفى والدها في حادث»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة كبيرة تلقاها رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل ساعات من مباراة فريقه أمام ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما علم بوفاة والد زوجته في حادث خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس، إذ قدم جميع أعضاء البعثة واجب العزاء للاعب.

أول تعليق من زوجة رامي ربيعة

وشاركت «نادين» زوجة رامي ربيعة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة لوالدها، معلنة خبر الوفاة، «والذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، توفى إلى رحمة الله تعالى والدي وسندي وضهري وحبيبي ماجد أحمد فؤاد».

أول تعليق من رامي ربيعة على نبأ الوفاة

وعلى الفور، حرص «ربيعة» على تقديم التعازي خلال الاستعدادات الأخيرة للمباراة، معلقا «البقاء لله أحن وأطيب قلب، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، كان نفسي أكون جنبك، ربنا يصبرك ويثبته عند السؤال إن لله وإن إليه راجعون».

الخطيب يقدم واجب العزاء

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة، على تقديم واجب العزاء إلى اللاعب ومواساته.

تعرّف على برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبدالله.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط في المغرب.

ومن المقرر أن يعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاي عبدالله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.