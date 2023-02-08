9 أفكار لإقناع زوجك بمشاهدة لقاء الأهلي وريال مدريد بالمنزل.. كأنه في الاستاد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر محبو كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، قمة منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، بين فريقي الأهلي وريال مدريد، التي تُقام على ملعب «مولاي عبد الله»، إذ تحاول الزوجات إقناع أزواجهن على متابعة المباراة من داخل المنزل، خاصة في ظل الطقس الشتوي البارد وسقوط الأمطار، من خلال تهيئة الأجواء في البيت، حتى لا يضطر للذهاب إلى النوادي والكافيهات.

ونستعرض مجموعة من النصائح والأفكار، يمكن للسيدات الاستعانة بها لتوفير أجواء مناسبة، تقنع زوجها بتفضيل متابعة مباراة الاهلي وريال مدريد، في المنزل، وفقا لموقع «women health» البريطاني.

أفكار لتهيئة المنزل لمباراة الأهلي وريال مدريد

- يجب ترتيب المنزل، وتهيئة الأجواء، بطريقة تجعل الزوج، يشعر بإنه يشاهد المباراة داخل الاستاد.

- يجب أن يحتوي المنزل على القمصان الخاصة بالنادي الذي يشجعه، واللاعب المفضل له.

- من أكثر الامور المهمة التي يجب أن تكون ضمن التحضيرات والترتيبات وتهيئة الجو المناسب للمباراة، التأكد من توافر القنوات الناقلة للمباراة.

- يمكن تركيب سماعات للتليفزيون، حتى يشعر وكأنه في الأستاد، بحيث يصبح الصوت مجسما وأكثر دقة.

- في حالة وجود أطفال في سن صغيرة، يمكن تركهم عند الحماة أو الام، حتى لا يؤثر على نفسية الزوج، لتجنب الإزعاج أثناء المباراة.

- إذا كان الاطفال في سن المراهقة ومتابعين للكرة بشكل كبير، يمكن جعلهم يرتدون قمصان النادي المفضل، وخلق جو رياضي في المنزل، مع تواجد كرات مجسمة داخله.

ابعدي عن الأسئلة المستفزة

- يتوجب على الزوجة غير المتابعة للكرة، عدم توجيه كثير من الأسئلة التي تتعلق بالتفاصيل الخاصة بالكرة، مثل السؤال عن الحكم والاوف سايد، كما يجب أن تكون الزوجة على دراية كاملة بضوابط كرة القدم، لتتمكن من التشجيع بوعى وفهم، مثل بينها التبديلات والمدير الفني وعدد اللاعبين والعقوبات وطريقة اللعب.

- تجهيز بعض التسالي، مثل اللب والسوداني والفيشار أو الساندوتشات الخفيفة، مع بعض العصائر والمشروبات الدافئة التي تتناسب مع الأجواء الشتوية.

- شاركي زوجك حماسه، حتى إن لم تكونى من مشجعي كرة القدم، أو الذهاب إلى الحماة أو والدتك وترك المنزل، حتى لا تستفزيه بتشجيع الفريق المنافس.