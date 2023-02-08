ما تريد معرفته عن زيت عباد الشمس الروسي بعد طرحه بمصر.. الأسعار والمواصفات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسعى كثير من ربات البيوت من التعرف على تفاصيل زيت عباد الشمس الروسي «ألتيرو»، بعد طرحه في الأسواق المصرية، بداية من مكوناته وفوائده، وصولا إلى سعره، بعدما أعلنت السفارة الروسية طرحه بسعر مغرٍ، مقارنةً بكثير من أنواع زيوت الطعام المتاحة.

وقالت السفارة الروسية، في إعلانها عن طرح زيت عباد الشمس الروسي، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «زيت (ألتيرو) الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس، التي تنتج في روسيا في مصنع شركة (افكو)، وهي شهيرة في مجال عدد كبير من أنواع الزيوت، والأنواع الأكثر شيوعا هي عباد الشمس والذرة».

مواصفات الزيت الروسي

- يعتبر زيت عباد الشمس الروسي «ألتيرو»، من أنقى الأنواع مقارنةً بغيره، إذ يعد مزيجا من زيت الزيتون الإسباني الأصلي وزيت عباد الشمس، الذي يمكن استخدامه في القلي، والذي سيوفر كثيرًا على ربات المنازل.

- يتم تصنيعه في مصنع شركة «افكو»، أحد أشهر المصانع المخصصة في مجال إنتاج الزيوت.

- حدد الموقع الرسمي للزيت الروسي، بإن «ألتيرو» غني بالكثير من الفيتامينات المختلفة التي تقوي الصحة والجسم وتقيه من الأمراض التي يمكن أن تصيبه، ومن بينها فيتامين A وD وE وF.

- ويعد الزيت واحد من أهم الأنواع التي تساعد على نضارة البشرة واستعادة جمالها، لما تحتويه من مكونات تفيد الصحة.

- يمكن استخدامه في قلي الطعام.

- الزيت لا يحتوي على الكوليسترول.

- لا يحتوي على مكونات معدلة وراثيًا.

- يحتوي الزيت على قيمة غذائية كبيرة من الزيت النباتي، يتوافق مع تصنيف GOST 8808-2000.

سعر الزيت في الأسواق المصرية

حددت السفارة الروسية سعر زيت عباد الشمس الروسي «ألتيرو» في المحال الكبرى بين 55 و58 جنيها مصريا، كما يبلغ سعره في روسيا نحو 140 روبل، أي ما يعادل نحو 60 جنيها، لكن يقل سعره للمستهلكين.

وتحدث إبراهيم عبد العال، مدير مبيعات إحدى شركات توزيع السلع الغذائية والزيوت لـ«الوطن»، بإن الزيت الروسي يعتبر من أنقى أنواع زيوت الطعام، وعليه إقبال كبير من قبل المواطنين.

إشادة من الرواد بالزيت الجديد

تفاعل عدد كبير من الرواد والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مع الزيت الروسي الجديد، الذي طُرح في الأسواق المصرية، فكان من بينها: «فعلا الزيت ده كويس جدا، ومن أشهر الزيوت في روسيا، أنا جربته في روسيا وبصراحة كويس جدًا ومفيد للصحة وله طعم مميز في الطعام، نثق فى المنتجات الروسية ولكم كل الشكر والاحترام، الزيت دا نضيف جدا، الزيت ليس له رائحة ونقي بشكل كبير ويعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في روسيا، هيوفر علينا كتير».