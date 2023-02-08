طريقة عمل شوربة البطاطس في وقت قياسي.. احترسي تحول لونها للذهبي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يتسع المطبخ في وصفاته المتعددة، وتحرص كل السيدات على التنوع بينها، تجنبًا لملل الطعام المتكرر، إذ تبحث عن طرق عمل وجبات أساسية مختلفة، وكذلك المقبلات والشوربات الساخنة، خاصة في تلك الأيام الباردة، ولحرصنا على تنوع سفرتك والشعور بالدفئ، نقدم لك طريقة عمل شوربة البطاطس حسب الشيف هشام السيد، خلال برنامجة الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل شوربة البطاطس

لعمل شوربة البطاطس ستحتاجين إلى:

مكعبات بطاطس نصف مسلوقة.

بصل مكعبات.

2 معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة زيت.

كوبان من المرقة.

كوب كبير كريمة لباني.

معلقة كبيرة ملح.

معلقة كبيرة فلفل أسود.

بصل أخضر.

خطوات تحضير شوربة البطاطس

في إناء غويط على نار متوسطة، ضيفي البصل مع الزبدة، وقبل أن تذوب ضيفي معلقة الزيت مع الملح والفلفل الأسود، وقليبهم حتي يذوب البصل.

- بعد ذلك ضيفي البطاطس وقلبيها جيدًا، واحترسي من أن تتحمر وتأخذ اللون الذهبي، ولتجنب ذلك ضيفي كوبان المرقة معها الكريمة اللباني.

- عقب ذلك احضري خلاط اليد، وأبدئي في هرس البطاطس مع الكريمة بتحريك الخلاط بشكل دائري مع الضغط عليه، لهرس جميع البطاطس داخل الإناء، واستمري في ذلك حتى يصبح القوام لديك سائل وثميك.

- فور الانتهاء من تلك الخطوة، اتركيها على النار حتى تبدأ بالغليان، وبعدها تقدم ساخنة.

للتزيين يمكنك إضافة حبات مقطعة إلى حلقات من البصل الأخضر، وإذا رغبتي في أن تخففي من سمك الشوربة، ضيفي كوب من المرقة.