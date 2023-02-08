قصة حب من النظرة الأولى جمعت بين حسين الإمام وسحر رامي: «أعجب بيا من إعلان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنان الراحل حسين الإمام والفنانة سحر رامي، التي نشأت من الوهلة الأولى حينما شاهدها على شاشات التلفزيون، تعلق بها وأحبها قلبه، وعزم على الزواج منها رُغم إنها لم تكن تعرفت عليه يومًا، حتى ارتبطا عاطفيًا وتكللت تلك القصة إلى زواج سعيد دام لسنوات، لم يفرق بينهم سوى الموت.

الفنان حسين الإمام، واحد من أهم الفنانين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، كان يُعرف بالشامل فكان يعمل ملحنًا وموزعًا وكاتبًا للأغاني والسيناريوهات السينمائية بخلاف تمكنه من تقديم البرامج والغناء، لكنه رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ63 عاما، إثر معاناة من أزمة قلبية مفاجئة حادة، داخل منزله في الريف الأوروبي، ليلتقط أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

يتزامن اليوم 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان حسين الإمام، الذي ارتبط عاطفيًا بالفنانة سحر رامي، والتي روت كواليس علاقتهم خلال إحدى البرامج التلفزيونية.

اللقاء الأول بين حسين الإمام وسحر رامي

تحدثت الفنانة سحر رامي، أرملة الفنان الراحل حسين الإمام، عن كواليس علاقتها واللقاء الأول الذي جمع بينهما، خلال استضافتها في برنامج «مساءDMC»، إذ قالت: «حسين اتعرف عليا في إعلان الشراشيب، هو عمله وسجله وميعرفش إن دي أنا، المخرج جابني على الصوت ونجح نجاح عبقري ومحدش كان عارف اسمي، كنت بفرج ولادي بعدها عليهم، ساعتها صلاح جاهين كتب عني نكتة في الجورنال، ولما عملت الفوازير كلمني في التليفون وقالي متقريش أي حاجة بتتقال عليكي».

حُب من أول نظرة ووعد لم يتحقق

«باباه كان قاعد وبيتفرج على الإعلان حسين قاله أنا هتجوز البت دي ومش عارف أنا مين، عينيها حلوة»، كان ذلك رد الفعل الأول حينما وقع عين الفنان حسين الإمام، على الفنانة سحر رامي، عبر شاشات التلفزيون، مضيفة: «قابل ولاد الأستاذ فؤاد المهندس في النادي كنت أنا ساعتها بعمل مسرحية قسمتي، والده ووالدته اتفرجوا عليا وسلمت عليهم وقالي عندك مستقبل جامد، ودخلت أعمل الفوازير مع سمير غانم، وعرفني بنفسه وافتكرني إني مغرورة كدا، وقالي عندي فرقة طيبة مع مودي، وطلب مني أصور معاهم الأغاني، وبدأنا ناخد تليفونات بعض ونتقابل وحبينا بعض واتخطبنا وعملنا كتب كتاب وإحنا صغيرين جدا كان في جامع، ومعملش ولا شريط واحد رغم إننا كنا ماضيين عقد».