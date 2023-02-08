روشتة الشعور بالسعادة وعلاج الاكتئاب والقلق.. «السر في التمارين الرياضية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعد فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تعاني فيها السيدات من الاكتئاب، وتبحث عن طرق لعلاج هذا الاكتئاب بطرق عديدة، وفي طريقة حديثة كشفت أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون علاجا للاكتئاب، إذ أوضحت دراسة علمية نُشرت في المجلة الأمريكية للطب للنفسي، أن الانخراط في نشاط بدني، لمدة ساعة واحدة على الأقل كل أسبوع يُمنع 12% من حالات الاكتئاب، وأظهرت الكثير من الأبحاث أن التمرينات الرياضية تحسن بشكل كبير أعراض الاكتئاب.

علاج الاكتئاب والقلق

وبحسب سانام حفيظ، أخصائي علم النفس العصبي، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابلة مع المجلة الأمريكية للطب النفسي، قال إن علاج الاكتئاب والقلق يكمن في ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، وتساهم هذه التمارين في تخفيف أعراض الاكتئاب بشكل كبير، قد يكون من الصعب ممارسة الرياضة، لهذا يتم التوصية عادةً بالبدء دقائق يوميًا من المشي، أو أي شكل من أشكال الحركة، وعندما يصبح الشخص في حالة جيدة، يبدأ التطلع إلى تمارين أكثر في يومه.

السر في التمرينات

أضافت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، أنه يُنصح بممارسة التمارين الرياضية لتخفيف القلق والاكتئاب، إذ أن ممارسة التمارين الرياضية تعمل على تحفيز هرمون السعادة بالدماغ، وتمتد فوائد التمارين الرياضية لتشمل مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تعزز مستويات الشعور بالتحسن، وذلك بسبب الطاقة التي تمد التمارين الرياضية بها الجسم، إذ أنها تعمل على زيادة مادة السيروتونين في الدماغ التي تدعم الحالة المزاجية، من خلال القضاء على عادات الصحة العقلية السيئة.

نصائح لاختيار تمرينات رياضية مناسبة

قدمت نصائح لاختيار تمارين رياضية متناسبة مع حالة الاكتئاب، وهي كالتالي:

- اعرفي نوع الأنشطة البدنية التي تفضلين ممارستها أكثر من غيرها.

- فكري في الموعد الذي تفضلين ممارستها فيه.

- الطريقة التي تحبين ممارسة التمارين الرياضية بها حسب راحتك النفسية.

- اختيار أي نشاط خارجي مناسب للتعرض لضوء الشمس.

- المشي بانتظام يساعد على تخفيف القلق.

- يعتبر الجري من التمارين الهوائية، الأكثر كثافة للصحة العقلية والمضادة للاكتئاب.

- فكري بطريقة واقعية فيما يمكنك فعله أثناء التمارين الرياضية، من خلال التفكير.

- لا تفكري في التمارين الرياضية أو الأنشطة البدنية على أنها عمل روتيني مُمل، وبذلك تعمل على تقليل التوتر وتخفيف أعراض الاكتئاب.