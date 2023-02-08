أسباب تراجع نوم الرضيع في شهره الرابع.. «بيبدأ يكتشف حاجات جديدة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد ولادة رضيعك تلاحظين استغراقه في النوم لساعات طويلة خلال الثلاثة شهور الأولى، بعد ذلك بداية من الشهر الرابع له تبدأ أوقات نومه في الانحسار، ويكون ذلك لأسباب عديدة سنوضحها لكم في السطور القادمة حسب ما أوضحته استشاري نوم الأطفال، هدى علام، أثناء استضافتها في برنامج «جروب الماميز» الذي يعرض على قناة «مدرستنا».

سبب قلة نوم الأطفال في الشهر الرابع

الرضيع بعد بلوغه شهره الرابع تبدأ تنحسر عدد ساعات نومه في اليوم، فيكون بدلًا من أن يأخد 5 قيلولات خلال اليوم تصبح ثلاثة فقط، حتى وقت نومه الأساسي يبدأ مقاومته، ويكون هذا التغير طبيعي نتيجة لتغيرات بيلوجية وبيئية تعرض لها الرضيع، ومن أبرزها حدوث طفرة نمو لرضيعك في حاجته للغذاء، لأن جسمه في هذه الفترة يحتاج إلى سعرات حرارية أكثر مما كان معتاد عليها، فيزداد معدل رضاعته من جرعة كل 4 ساعات إلى مرة كل ساعة ونصف.

يبدأ الرضيع من شهره الرابع اكتساب بعض المهارات الجديدة فتكون من أسباب انحسار نومه خلال اليوم، وذلك بمعرفته كيفية التمسك بالأشياء وتمييز ما حوله منها، فيكون شديد الانتباه طوال اليوم ويحرص على تجربة ما أكتسبه من مهارة جديدة، ونصحت «هدى» الأمهات بترك رضيعهم يجرب كل ما هو تعلمه، وأشارت أن هذه التغيرات تحدث أيضًا في الشهر الثامن وعند وصول طفلك لعامه الأول، فلا تقلقي بشأن ذلك.