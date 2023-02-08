هل توجد أعراض يشعر بها الإنسان قبل وقوع الزلزال؟.. مجلة علمية توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

شعور الحيوانات بالزلازل من الأمور التي يؤكدها العديد من العلماء وفق أبحاث علمية موثقة، لكن هل شعور الإنسان بها أيضًا مؤكدًا؟، سؤال طرحه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك عقب وقوع الزلزال المدمر الذي شهدته أجزاء من جنوب تركيا والشمال السوري، الذي خلَّف وقوع آلاف الضحايا والمصابين.

أعراض يشعر بها الإنسان قبل الزلازل

ونقلت «العربية» عن مجلة «ناتشر هيلث تيكنيكس» العلمية، أن الأبحاث والدراسات أثبتت أنه يمكن للإنسان الشعور ببعض الأعراض الجسدية قبل وقوع الزلازل، والتي تتمثل في كل من:

- الصداع والغثيان أو الدوار.

- شعور بالضيق.

- الشعور بالقلق وعدم القدرة على ضبط النفس.

- حدوث تغيرات مؤقتة بالرؤية.

- هزات عضلية قصيرة المدة في اليد أو القدم.

- طنين الأذن.

حقيقة شعور الإنسان بأعراض قبل الزلازل

وعلى النقيض، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لا يمكن للبشر الشعور بالزلازل أو التنبؤ بوقوعها، حيث يجب أن يحدد التنبؤ بالزلازل 3 عناصر مهمة، التاريخ والوقت، الموقع، المقدار.

وقال العلماء بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه لا تتواجد أي أدلة علمية تشير إلى تنبؤ البشر بوقوع الزلازل، وأن تلك الكوارث الطبيعية لا علاقة لها بالآلام الجسدية التي يشير إليها الكثيرين.

جدير بالذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تركز جهودها بشكل دائم على التخفيف طويل المدى لمخاطر الزلازل، من خلال المساعدة في تحسين سلامة الهياكل بمختلف الدول على مستوى العالم.