قضاء الرضع وقتا طويلا أمام الشاشات يضعف وظائف المخ.. طبيب يوضح الأضرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتشكل مخ الإنسان منذ الصغر، وفي فترة الرضاعة يتأثر دماغ الطفل بكل شيء، لذلك يجب أن تحرص الأم على الأطفال، والأطفال الذين تتركهم أمهاتم يقضون وقتًا طويلًا أمام شاشات التليفزيون يكونون أكثر عرضة لضعف وظائف المخ، وبحسب ما كشفت الدراسة السنغافورية، التي أجرتها كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الوقت المطول أمام الشاشات خلال سنوات الرضاعة يؤثر على المخ ومرتبطًا بعواقب أسوأ من حيث الوظائف الإدراكية، بالإضافة إلى أن زيادة استخدام وقت الشاشة أثناء الطفولة مرتبطًا بضعف الأداء.

دراسة توضح تأثير الشاشات على الرضع

وشارك الأطفال في اختبارات القدرة المعرفية لتقييم مدى انتباههم وأدائهم التنفيذي، فالباحثون في العلاقة بين وقت الشاشة وعمل الدماغ في مخطط كهربية الدماغ، وجدوا أن الأطفال الذين تعرضوا لوقت أطول أمام الشاشات خلال سنوات الرضاعة كانت لديهم موجات منخفضة التردد أكبر، والتي ترتبط بضعف القدرات الإدراكية.

أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب يوضح أضرار شاشات التلفاز على الرضع

قال الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، خلال حديثه لـ«هن»، إن العمليات المعرفية تتطور بشكل طبيعي من الطفولة إلى مرحلة البلوغ، وقضاء وقت أطول أمام الشاشات يضعف نشاط المخ والأداء الإدراكي، ويجعل الرضع يعانون بمضاعفات، بالإضافة لضعف الوظائف، بالإضافة إلى أنه يؤثر وقت الشاشة على الصحة البدنية للأطفال، فمن الأهمية إعطاء الأطفال مساحات بيئية مناسبة وآمنة للنمو حتى يتطور دماغهم بشكل كامل، ولتنمية المهارات المعرفية لديهم.

للحفاظ على نمو دماغ طفلك

نصائح لتحافظي على دماغ طفلك منذ الصغر:

- أعدي ركنا مريحا لكِ ولطفلك بعيدًا عن الهاتف والتلفاز.

- تأكدي أن جلستك صحية لظهرك وضعي معك كتابًا شيقًا لقراءته لطفلك.

- اجعلي وقتًا للقراءة مع أطفالك، قراءة كتب الأطفال مع أبنائك تملأ عقلك بأفكار حديثة أو على الأقل بأساليب حديثة للكلام عن المألوف.

- تحدثي مع طفلك منذ الصغر حتى تنمي وظائفك الإدراكية.