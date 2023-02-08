أسباب معاناة الأطفال من الأمراض الصدرية والتغلب عليها.. «الصحة» تنصح الأمهات

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشاكل وأمراض كثيرة يتعرض لها الأطفال خلال فصل الشتاء، بسبب تغيرات الجو والطقس طوال الوقت، وسقوط الأمطار المستمرة، ما يجعلهم عُرضة للإصابة بالأمراض الصدرية والربو والحساسية الشديدة التي ربما تتطور فيما بعد وتصبح دائمة في حياتهم وتؤثر بالسلب على باقي أجزاء الجسم، لذا تحاول الأمهات البحث عن العلاج لحمايتهم من المخاطر، وعن أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة به.

وحددت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية، التي يعاني منها البعض، خاصة الأطفال وكبار السن في فصل الشتاء، كالتالي:

أسباب الإصابة بالأمراض الصدرية

- الإصابة بالربو الذي يؤدي إلى إصابة الممرات الهوائية الواصلة للرئتين وبالتالي صعوبة التنفس والإصابة بالسعال الشديد مع البلغم، وهذا يحدث بسبب الإصابة بالحساسية المزمنة.

- الشعور بالحرقة في المعدة وهو ارتجاع الطعام الحمضي من المعدة مرورًا إلى المريء، وهذا الأمر يؤثر سلبًا على المجرى التنفسي ويعمل على التسبب في الإصابة بالسعال.

- التهاب الشعب الهوائية التي تعد أهم أسباب الأمراض الصدرية.

- الإصابة بارتفاع ضغط الدم الناتج عن تدفق نسبة كبيرة من الدم إلى القلب من خلال الشرايين الضيقة.

- الإصابة بالالتهاب الرئوي الذي ينجم عن تلوث الرئتين ويؤدي إلى الإصابة بالسعال والحمى وينتج ذلك بسبب وجود عدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية.

علاج أمراض الصدر والربو

وعن كيفية علاج الأمراض الصدرية عند الأطفال، فقد نصحت «الصحة» الأمهات بضرورة مشاركتهم في جميع الأنشطة البدنية لتقوية الجسم، والحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل أفضل، كما يُنصح بتناول الليمون كونه غنيا بفيتامين سي، ويساعد على الحد من الإصابة بالأزمات الصدرية وأمراض الحساسية والربو، كما يساعد على تعزيز المناعة عند الأطفال بشكل عام، خاصة في فصل الشتاء، وزيادة امتصاص الجسم للحديد.