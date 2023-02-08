نصائح مهمة للحفاظ على صحتك داخل بيئة العمل.. «هتحميكي من الأمراض»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إلى جانب رعاية الأسرة والأبناء وتلبية احتياجاتهم، تحرص العديد من السيدات على النجاح في حياتها العملية أيضًا، وهو ما قد يطغى على اهتمامها بصحتها العقلية والجسدية، وفي بعض الأحيان قد تقع بعضهن في أزمات صحية مفاجئة.

وللتمكن من متابعة الحالة الصحية والعقلية للنساء في بيئة العمل، قدمت مجلة Enterpreneur العالمية مجموعة من النصائح المهمة التي يجب على كل امرأة عاملة اتباعها، للموازنة بين صحتها ونجاحها في العمل.

إجراء الفحوصات الطبية

يجب أولًا الاهتمام بالصحة الجسدية، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم وتخصيص الوقت الشهري لها، مع وضع خطط للتمكن من تقديم الرعاية الصحية الشخصية للذات، وعدم التعرض للشعور بالإرهاق في أي وقت.

ممارسة الرياضة

ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة بانتظام على مدار 5 أيام أسبوعيًا على الأقل، مع شرب الماء باستمرار بكميات وفيرة، مع ضرورة الالتزام بنظام صحي مناسب.

عادات نوم جيدة

من المهم أيضًا اتباع عادات نوم جيدة، حيث يتحقق ذلك من خلال النوم لساعات كافية وبشكل منتظم، مع تناول كوبا من الأعشاب المهدئة، حتى يتم الخلود إلى النوم براحة تامة.

روتين عناية بالبشرة

كما ينصح الخبراء أيضًا بضرورة اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، مع النوم داخل غرفة مظلمة وباردة، لتوفير الراحة المثالية للنوم.