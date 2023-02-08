الامارات | «سفاري الشارقة» يفوز بكأس مهرجان نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أول مشاركة له في المهرجانات والمسابقات الدولية، حصد الفيلم الوثائقي «سفاري الشارقة» جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، وكأس مهرجان جوائز نيويورك الدولي للأفلام في الولايات المتحدة.

وحصد الفيلم الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بالاشتراك مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، جائزة المهرجان بعد أن نافس مجموعة من الأعمال بمختلف أنواعها، منها برامج وثائقية طويلة وقصيرة، ونصوص درامية وغيرها.

ويقام المهرجان الذي تم تأسيسه قبل أربع سنوات، بصورة شهرية، إذ يقدّم عروضاً حية بهدف دعم صانعي الأفلام من خلال الترويج لأفلامهم المميزة، فيما تمنح لجنة التحكيم جوائز لأفضل الأفلام المشاركة، وتعرض مجموعة مختارة من الأفلام الفائزة شهرياً من خلال عروض حية ومباشرة للجمهور على مسرح كرين الشهير في نيويورك.

ويستعرض الفيلم الوثائقي «سفاري الشارقة» مراحل إنشاء المشروع منذ بداية التخطيط والتصميم مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى افتتاحه وتدشينه للجمهور، ليكون مشروع السفاري أكبر حديقة خارج إفريقيا، في محمية «البردي» بمدينة الذيد، كما يتضمن البرنامج مقابلات مع نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال علم الأحياء والبيطرة إضافةً إلى المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع.

ويمكن للجمهور مشاهدة فيلم «سفاري الشارقة»، من خلال تطبيق «مرايا» التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على مختلف الهواتف والأجهزة اللوحية.