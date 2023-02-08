الامارات | تحذير لموظفي العمل المكتبي: متلازمة «دونالد داك» قد تهدّد ظهوركم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر طبيب العظام الألماني الدكتور مارتن رينيو، من الجلوس لساعات طويلة أمام الحاسوب مع قلة ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة - خصوصاً موظفي العمل المكتبي - لمتلازمة «دونالد داك»، وهي عبارة عن انحناء شديد في الفقرات القطنية مع تقوس البطن للأمام.

وأضاف أن المريض يتخذ مشية تشبه مشية البطة على غرار الشخصية الكرتونية «دونالد داك»، ولا تبدو هذه المشية مثيرة للسخرية فحسب، بل تسبب أيضاً آلاماً بالظهر وترفع خطر الإصابة بانزلاق غضروفي.

ولمواجهة هذه المتلازمة، يتعين على موظفي العمل المكتبي تغيير وضعية الجلوس والاستلقاء إلى الخلف والنهوض والسير في مكان العمل من آن لآخر، مع مراعاة المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية للحفاظ على مرونة وحركية العضلات والمفاصل والأربطة والأوتار.