الامارات | «موسم سوبرمان» يحتفل بذكرى البطل الخارق في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بالذكرى الـ85 لشخصية سوبرمان الشهيرة، أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن استضافة «موسم سوبرمان»، الفعالية الأولى من نوعها، للعديد من الأنشطة والتجارب العائلية المستوحاة من الشخصية الخارقة، التي ستتواصل يومياً حتى 19 مارس المقبل.

وسيتمكن الضيوف منذ لحظة وصولهم إلى الوجهة من التألق برداء سوبرمان الشهير، والتقاط الصور التذكارية إلى جانب تمثال باغز باني عند مدخل المدينة. كما سيتمكن الضيوف من اللقاء والترحيب بكل من «سوبرمان» و«سوبر غيرل»، وجمع الملصقات الخاصة بالشخصية المفضلة لديهم، والتي صممت حصرياً لموسم سوبرمان. وفي «ميتروبوليس»، سيتمكن الضيوف من العائلات والأصدقاء من المشاركة في مسابقة تشكيل الصور الخاصة بشخصية «سوبرمان» و«سوبر غيرل».

وستتاح للضيوف من حاملي البطاقات السنوية فرصة المشاركة في الأنشطة والتجارب التفاعلية والعائلية التي تستضيفها «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في إطار «موسم سوبرمان»، مثل مسابقات الكلمات المتقاطعة والكلمات المتشابكة، ويمكن المشاركة في «سباق سوبرمان للجري» الذي سينظم في 19 مارس المقبل.

وأعلنت الوجهة أنه «لا تكتمل التجربة دون اقتناء رداء سوبرمان وسوبر غيرل من المتاجر المختلفة في عالم وارنر براذرز أبوظبي طوال موسم سوبرمان».