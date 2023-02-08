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الامارات | قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل.. مخاطره جسيمة

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برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطوي قصور الغدة الدرقية أثناء الحمل على العديد من المخاطر الجسيمة، إذ إنه يرفع خطر حدوث إجهاض أو حدوث ولادة مبتسرة من ناحية، كما أنه يهدد الجنين بأضرار جسدية وعقلية من ناحية أخرى، حسب أطباء في المركز الألماني للغدة الدرقية.

وأوضح الأطباء أن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية، تتمثل في تراجع القدرة على بذل المجهود، وقلة التركيز، والتعب الدائم، وزيادة الحساسية للبرد، وحكة الجلد، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن وتورم الأطراف، إضافة إلى المزاج الاكتئابي.

وشدّدوا على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، إذ يتم علاج قصور الغدة الدرقية عند الأم بواسطة أقراص (إل-ثيروكسين).

• تراجع القدرة على بذل المجهود، وقلة التركيز، والتعب الدائم، من أبرز الأعراض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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