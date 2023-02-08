الامارات | «بريد الإمارات» يحتفي بـ «اللوفر أبوظبي» بطابع تذكاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «مجموعة بريد الإمارات»، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، طابعاً تذكارياً يحتفي بالإرث الثقافي لدولة الإمارات، ويعكس مكانتها الراسخة كمجمع للثقافات والحضارات الإنسانية، وحاضنة للفنون والمتاحف والمؤسسات الثقافية. وجاء الإصدار البريدي الجديد في إطار استراتيجية المجموعة بتوثيق الصروح الحضارية في الدولة، وتسليط الضوء على أبرز معالمها.

ويمثِّل متحف اللوفر أبوظبي منبراً ثقافياً رائداً، تزيِّن أروقته أجمل صور الإبداع الإنساني عبر العصور، وتروي القطع الفنية التراثية والمعاصرة التي يحتضنها قصص الحضارات والقيم الإنسانية الخالدة.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»: «نحرص في مجموعة بريد الإمارات على إبراز المعالم الحضارية في مختلف إمارات دولتنا، وتسليط الضوء على التنوع الثقافي الذي تتفرد به، وذلك من خلال إصدار الطوابع البريدية التي توثِّق الصروح والمؤسسات الثقافية والتاريخية والحضارية في الدولة، للإسهام في تعزيز حضورها المتميز على خريطة السياحة العالمية».

وسيتم توفير الطوابع التذكارية في جميع مراكز سعادة المتعاملين التابعة لـ«بريد الإمارات»، كما يمكن الحصول عليها عبر زيارة متجر «بريد الإمارات» الإلكتروني.