الامارات | «أمير الشعراء» يطل مجدداً من «شاطئ الراحة» الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من مسرح «شاطئ الراحة»، تنطلق الليلة سادسة حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي. وستشهد الحلقة السادسة منافسة خمسة شعراء، وهم: عبدالواحد بروك (المغرب)، وسيدي محمد المهدي (موريتانيا)، وعائشة السيفي (سلطنة عمان)، وأحمد مدني (مصر)، ودانة أبومحمود (سورية)، أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، وأستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة الدكتورة أماني فؤاد، وأستاذ السيميائيات بكلية الآداب في جامعة محمد الخامس بالرباط الدكتور محمد حجو.