أقنعة طبيعية لحماية شعرك من الجفاف في الشتاء.. احرصي عليها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

عادة ما يتعرض الشعر للجفاف والتقصف والهيشان خلال فصل الشتاء، وهو ما يشعر السيدات بالانزعاج الشديد، خاصة مع محاولات إصلاحه المتكررة دون جدوى، لذلك عادة ما يتم اللجوء لشراء بعض منتجات الشعر التي قد تكون عالية التكلفة، على الرغم من وجود العديد من الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاجه وبخطوات بسيطة داخل المنزل.

وصفات طبيعية لعلاج الشعر في الشتاء

حسب ما ذكر موقع «العربية»، فهناك العديد من الأقنعة الطبيعية التي يمكن إعدادها أو الحصول عليها في المنزل، ووضعها على الشعر، حيث تعمل على تغذيته بشكل فعال، وترطبه بصورة ملحوظة خلال أشهر فصل الشتاء، وتقلل من حدوث الحكة به، ومن بين أبرز تلك الوصفات:

حمام الزيوت

تتمثل هذه الوصفة الطبيعية في خلط مجموعة من الزيوت المغذية للشعر معًا، خاصة زيت الزيتون مع زيت جوز الهند، ومن ثم وضعهما على الشعر لمدة 20 دقيقة، وتدليك فروة الشعر بها جيدًا، وغسلها بالشامبو.

زبدة الشيا

أهم ما يميز زبدة الشيا هو غناها بالحوامض الدهينة التي ترطب الشعر بعمق فعال، وتساهم في فك تجاعيد الشعر، وكذلك علاج جفافه، ويشكل استخدامها كبديل للزيوت الطبيعية، ويمكنك تركها على شعرك على مدار الليل ومن ثم شطفه في الصباح.

ماسك البيض

وبشكل خاص يعتبر البيض من المواد الأساسية التي تغذي الشعر الجاف بعمق شديد، إلى جانب ترطيبه للشعر، حيث يُنصح باستخدامه كقناع على الشعر مرة أسبوعيًا لمدة 10 دقائق على فروة الرأس، قبل شطفه جيداً بالماء البارد.