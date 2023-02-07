مشهد مؤلم لأب فقد عائلته في زلزال سوريا: «يا رب انكسر ظهري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يا الله انكسر ظهري، يارب صبرني»، كلمات مؤثرة جاءت على لسان أب سوري كان يبكي بشدة وسط رجال الإنقاذ، وذلك بعد أن فقد جميع أفراد أسرته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري أمس، وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

تفاصيل مقطع الفيديو المؤثر للأب

وظهر الأب السوري المكلوم في مقطع فيديو نشرته «العربية»، وهو يبكي جميع أفراد عائلته، وذلك بعد أن تم إخراجهم أمواتًا جميعهم من تحت الأنقاض في مدينة سراقب بمحافظة إدلب، نتيجة انهيار المبنى على رؤوسهم.

وخلال الفيديو ظهر الأب وهو يذرف الدموع، فيما يحاول أحد رجال الإنقاذ تهدئته، لكن دون جدوى، إذ استمر الأب السوري في البكاء وترديد العبارات المؤثرة بعدما فقد أفراد أسرته، قائلًا: «يا رب دخيلك صبرني فيهم، يا الله انكسر ظهري».

مشاهد مؤلمة في زلزال تركيا وسوريا

المئات من المشاهد المؤلمة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي وثقت لحظات إنقاذ العشرات من الأطفال من أسفل أنقاض الزلزال المدمر بتركيا وسوريا، والتي جاء أبرزها إنقاذ رضيعة بمدينة حلب السورية بعد أن وضعتها والدتها قبل أن تفارق الحياة، جراء انهيار المنزل عليها.