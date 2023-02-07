لايف ستايل

مشهد مؤلم لأب فقد عائلته في زلزال سوريا: «يا رب انكسر ظهري»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأب السوري

«يا الله انكسر ظهري، يارب صبرني»، كلمات مؤثرة جاءت على لسان أب سوري كان يبكي بشدة وسط رجال الإنقاذ، وذلك بعد أن فقد جميع أفراد أسرته جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري أمس، وخلف آلاف الضحايا والمصابين.

306008f793.jpg

تفاصيل مقطع الفيديو المؤثر للأب 

وظهر الأب السوري المكلوم في مقطع فيديو نشرته «العربية»، وهو يبكي جميع أفراد عائلته، وذلك بعد أن تم إخراجهم أمواتًا جميعهم من تحت الأنقاض في مدينة سراقب بمحافظة إدلب، نتيجة انهيار المبنى على رؤوسهم.

وخلال الفيديو ظهر الأب وهو يذرف الدموع، فيما يحاول أحد رجال الإنقاذ تهدئته، لكن دون جدوى، إذ استمر الأب السوري في البكاء وترديد العبارات المؤثرة بعدما فقد أفراد أسرته، قائلًا: «يا رب دخيلك صبرني فيهم، يا الله انكسر ظهري».

ec89df2d93.jpg

مشاهد مؤلمة في زلزال تركيا وسوريا

المئات من المشاهد المؤلمة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي وثقت لحظات إنقاذ العشرات من الأطفال من أسفل أنقاض الزلزال المدمر بتركيا وسوريا، والتي جاء أبرزها إنقاذ رضيعة بمدينة حلب السورية بعد أن وضعتها والدتها قبل أن تفارق الحياة، جراء انهيار المنزل عليها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا