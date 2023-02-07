أفضل 4 ساعات ذكية يمكن شراؤها لشريك حياتك في عيد الحب «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اقترب عيد الحب وتزداد معه حيرة كل فتاة لشراء هدية عيد الحب لشريك حياتها، وتختلف الهدايا باختلاف الأذواق والاهتمامات، ومن أبرزها ساعة ذكية، وذلك لمزاياها المتعددة، حيث ستمكنه من معرفة من يتصل عليه أثناء وجود هاتفه بعيد عنه أو أثناء تمريناته أو في اجتماعات العمل، وتوضح السطور التالية أبرز أنواع الساعات الذكية التي يمكن شراؤها في عيد الحب، حسب ما ذكره موقع «cbs news» الأمريكي.

أفضل ساعات ذكية لحبيبك في عيد الحب

- ساعة أبل

ساعة أبل تعد خيارًا جيدًا لأنها أكثر صلابة ومتانة للرياضيين، ويصل عمر بطاريتها إلى 36 ساعة بشحنة واحدة فقط، مع الاستخدام القياسي، حيث صنعت ساعة آبل الذكية من مادة سبائك التيتانيوم القوية لتحسين مقاومة الصدمات، كما أن شاشتها كبيرة وأكثر إشراقًا عن غيرها، وفيها سماعتين للحصول على صوت أفضل أثناء الاستخدام في الهواء الطلق، كما إنها محسّنة أيضًا للغوص والرياضات المائية، وتحتوي على «GPS».

- سامسونج جلاكسي 5

تتميز ساعة سامسونج بقدرة شحن ذكية 10 وات، وتتميز بمستشعر متقدم نشط بيولوجيًا يجمع بيانات أكثر دقة، ويمكن للساعة إدارة هذه البيانات وتتبعها في تطبيق Samsung Health، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها سامسونج زجاج الياقوت في خيارات الساعة الذكية غير المتميزة، وذلك لأنه زجاج الياقوت ليس زجاجًا حقيقيًا، بل هو سيراميك يحاكي شفافية الزجاج ويوفر مزيدًا من المتانة.

- ساعة جوجل بيكسل

تتميز بوجه مستدير، تدوم بطاريتها لمدة تصل إلى 24 ساعة بشحنة واحدة، وتشتمل الساعة على تطبيق Google Home لضبط منظم الحرارة أو الاتصال بأجهزتك المنزلية الذكية البعيدة عنك، كما يمكن لمستخدميها تشغيل الموسيقى وتتبع أنشطة اللياقة البدنية الخاصة بك، وتلقي الإشعارات التي تصل إليك بسهولة.

- فيتبيت تشارج 5

تعد ساعة فيتبيت تشارج 5 من الساعات الذكية المجهزة جيدًا، كما إنها تعمل كمتعقب للصحة، وتتميز بشاشة لمس ملونة، كما تساعد على إدارة شعور التوتر الذي تمر به، وتبقيك على اطلاع بصحة قلبك ونومك، كما تتميز الساعة بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام بشحنة واحدة.