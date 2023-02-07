حوار بين طفل سوري تحت الأنقاض ورجال الإنقاذ: ينفع أطلع يا عمو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حوار يحمل أمل ويأس في آن واحد، دار بين أحد أفراد فرق الإنقاذ بشمال مدينة حلب السورية، وطفل يقبع تحت الأنقاض وصوته مليئًا بالخوف ودموعه تغطي وجهه، وذلك خلال محاولة انتشاله في مشهد مؤثر اقشعرت له الأبدان، خاصة بعد حديث الصغير عن رغبته في خروجه من أسفل الركام الذي خلّفه الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا.

حوار مؤثر بين الطفل وطاقم الإنقاذ

وخلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للدفاع المدني السوري عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهر رجال الإنقاذ وهم يحاورون طفلا أسفل الأنقاض أثناء محاولتهم إخراجه بأمان، إذ بدأ أحدهم في إجراء حوار معه لتهدئته ومساعدته على الانشغال عن الحادث المأساوي الذي أصابه.

وأثناء الحوار الذي جرى بين طاقم الإنقاذ والطفل السوري، قال له أحدهم: «فيك بتطلع لتتفرج على التلفزيون»، ليرد الصغير بالإيجاب، ومن ثم يستمر في الحديث العفوي الدافئ مع منقذه، ويسأله «هلا فيّ أطلع»، ليرد عليه الطاقم «لا، لما نقولك هنطلع سوا».

إنقاذ الطفل بنجاح

وفي نهاية الأمر نجح طاقم الإنقاذ في انتشال الطفل الصغير بأمان تام من أسفل الأنقاض، مع سرعة وضعه على بطانية لحمله، ومن ثم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.